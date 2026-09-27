Белгия пише нови правила за електрическите и водородните камиони

Ванове и камиони, оборудвани с електрически или водороден двигател, все по-често се срещат по пътищата. Тези превозни средства са по-тежки от тези с класическия двигател с вътрешно горене и резервоар за гориво. За да не се загуби полезен товар, обикновено имат по-висока максимално допустима маса (GVW) от прага от 3500 кг, който важи за вановете.

Поради специфичните си габарити за новите модели камиони трябва да се разработи специално законодателство, свързано с тахографа и периодите за шофиране и почивка, става ясно от постановление на белгийското правителство. Новите регламенти са вече за дебат по предложение на министъра по мобилността Жан-Люк Крук.

В разглеждания закон са поставени въпроси относно типа шофьорска книжка, правила за движение, ограничения на скоростта, времето за шофиране и почивка, пътни такси и др.

С оглед на тези условия правителството обмисля да се въведе "отклонение от регулацията" на времето за шофиране и почивка за вановете от 3500 кг до 4250 кг, оборудвани с електрически или водороден двигател. Проектът на закон бъде представен на Държавен съвет за консултация.

За какви отклонения говори правителството. Промените разглеждат буква по буква съществуващото в момента европейско законодателство, което казва, че професионалният шофьор - като всеки друг служител, освен почивки по време на шофиране има право и на почивка изобщо (чл. 7 от Регламент 561/2006). Водачът трябва да направи минимална почивка от 45 минути след максимум четири часа и половина шофиране на тежкотоварен автомобил. С оглед на това се препоръчва възможно най-рано търсене на паркинги за тежкотоварни камиони за използване на почивките. При тежкотоварните камиони на батерия обаче трябва да се подхожда по друг начин, смятат министрите на Бард Де Вевер.

От регулации към инфраструктура

Пред министрите стои и друг тлеещ от години проблем - зарядната инфраструктура. Белгия започна нейното изграждане през 2020 година с бума на "зелените" коли и дългосрочната визия казва, че до 2035 година по магистралите трябва да има над 35 000 зарядни станции.

Няколко правителства уверяват Европейската комисия, че ще изпълнят препоръките за достатъчна зарядна инфраструктура по трансевропейската TEN-T мрежа, голяма част от която е в посока Германия, Нидерландия и Франция. В мрежата попадат Е40 към Аахен, Брюксел и Брюж; E19 от Антверпен до Бреда; N31 към морето и пристанището Зеебрюге; E411 от Брюксел до Люксембург.

Подадената ръка на индустрията

Партньорството между държава и индустрия в транспортната верига най-големият фактор за успех при преследването на европейските цели и силно се разчита на чистия водород. Белгия вече има действаща партньорска мрежа от пристанището в Антверпен, с нидерландското в Ротердам и немското Дуисбург. По тези направления вече се движат над 300 камиона на водород. Нужна е обаче и сервизна мрежа.