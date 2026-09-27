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Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия
Снимка: AP/БТА

Той напуска поста в навечерието на предсрочните парламентарни избори, на които ще участва като лидер на Сръбската прогресивна партия

Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка от поста си, с което изпълни обявеното по-рано намерение да се оттегли от президентската институция преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври.

Вучич обяви решението си пред събралите се в "Пионерския парк" в Белград, непосредствено до сградата на президентството.

Преди това той съобщи, че е взел решение да помилва 49 души.

"Взех решение да помилвам 49 души", каза той под аплодисментите на множеството.

Вучич уточни, че 23-ма от помилваните са свързани с "всички тези ужасни събития", през които Сърбия преминава през последната година и половина.

Голям брой хора се събраха в Пионерския парк преди обявеното оттегляне на Вучич, а множество граждани се стекоха и в други части на сръбската столица. По Бранковия мост се образуваха колони от автомобили, от които се развяваха сръбски знамена.

Вучич благодари на присъстващите за подкрепата.

"Винаги сме успявали да запазим мира, да запазим стабилността на страната ни. Винаги сме успявали да излезем по-силни, да укрепваме икономиката си всяка година.", каза той.

Събралите се започнаха да скандират "Ацо, сърбино", а сред издигнатите транспаранти бяха надписи "Александър Вучич, политически гений" и "Баща на нашата нация". Част от присъстващите запалиха факли.

По-рано през деня Вучич заяви пред обществената сръбска телевизия РТС:

"Служих на страната си вярно, почтено и честно", каза той.

Вучич за първи път обяви през юни, че ще се оттегли от президентския пост, като тогава заяви, че това ще стане в рамките на няколко седмици. По-късно той уточни, че ще подаде оставката си след завръщането си от Ню Йорк, където участва в Общото събрание на ООН.

След оставката Вучич ще се включи в предизборната кампания като лидер на Сръбската прогресивна партия (СПП), която е основана от него.

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия са насрочени за 25 октомври. Вучич е водач на листата на СПП и партията го е посочила като свой кандидат за премиер.

При победа на СПП на парламентарния вот Вучич ще бъде издигнат за министър-председател.

До предсрочните избори се стигна след продължили близо две години масови граждански протести, оглавени от студентското движение.

Социалното недоволство започна след трагедията на 1 ноември 2024 г. в Нови Сад, когато бетонната козирка на наскоро ремонтираната железопътна гара се срути и загинаха 16 души, а един човек беше тежко ранен.

Впоследствие студентските протести се превърнаха в основен фактор за политическия натиск, довел до предсрочния парламентарен вот. Парламентарните избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.

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