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Божидар Божанов: Гълъб Донев предлага забрана на държането на чужда домашна ракия

Божидар Божанов: Гълъб Донев предлага забрана на държането на чужда домашна ракия
Снимка: БТА

Депутатът от "Демократична България" критикува проект на Министерството на финансите за промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Депутатът от "Демократична България" Божидар Божанов разкритикува подготвени от Министерството на финансите промени в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с държането на домашна ракия.

В публикация във Facebook Божанов твърди, че предложенията ще ограничат възможността човек да държи домашна ракия, произведена от друг човек.

"Гълъб Донев предлага забрана на държането на чужда домашна ракия."

"Да, и аз помислих, че е шега или фалшива новина, но не - проверих проекта на изменения в Закона за акцизите и данъчните складове - дотам са я докарали, да не може приятел или съсед да ти подари домашна ракия", заяви Божанов.

Според депутата подобна промяна би създала възможност за проверки на граждани за произхода на домашната им ракия.

"Представете си - звъни на вратата митнически служител и казва "добър ден, дошъл съм да ви проверя домашната ракия". Ако случайно някой вземе да го пусне, ще е много неловък въпросът "тая ракия кой я е варил?", коментира той.

Божанов поставя под въпрос и очаквания финансов ефект от предложението.

"Но тези неловки моменти сигурно си струват милионите, които ще дойдат в хазната? Е, в оценката на въздействието и мотивите няма дори група прогноза колко пари ще донесе тази мярка Вероятно защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз - защото братовчед ти да ти подари ракия си е за 1000 евро глоба!", пише Божанов.

Божанов посочва още, че отговорността за публикувания проект е на политическото ръководство на Министерството на финансите.

"И преди някоя комисия или някой служител в МФ да бъдат обвинени за това недоразумение - отговорността за всичко, което се публикува, е на политическият кабинет на министъра" посочи депутатът.

В края на публикацията си той прави препратка към договора с турската компания "Боташ": "Освен по неизпoлзваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия?", завърши Божанов.

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