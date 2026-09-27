Тръмп очаква преговорите с Иран да се подновят през следващата седмица

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква преговорите между САЩ и Иран да бъдат подновени през следващата седмица, ден след като отхвърли предложение на Техеран за примирие. Това съобщи той пред "Аксос", предаде Франс прес.

"Те искат да сключат споразумение, но това не е споразумението, което аз искам да сключа", заяви Тръмп. "Това е нещо, с което може би щяхме да се съгласим преди година", допълни той.

Иран предложи възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в рамките на седем дни след приемането на предложението. Тръмп обаче отхвърли инициативата, като заяви, че иранските ръководители я подкрепят, тъй като "в момента търпят тежко поражение".

"Надцениха картите, които държат в ръцете си", каза американският президент.

Според "Аксос", който се позовава на източници, близки до преговорите, нов кръг от непреки разговори между Вашингтон и Техеран може да се проведе още утре. Разговорите ще бъдат с посредничеството на Катар.

Те ще последват срещите между американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и иранския външен министър Абас Арагчи, проведени в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Според Тръмп американските военни са осигурили преминаването на "над 20 милиона барела" петрол през Ормузкия проток през уикенда, което той определи като рекордно количество от началото на войната. "Аксос" също съобщава за над 20 милиона барела, преминали през протока през уикенда.

На въпрос дали планира възобновяване на ударите по Иран, Тръмп отговори: "Все още обмислям".

Междувременно "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Тръмп е казал на свои съветници, че очаква възобновяване на бомбардировките срещу Иран след междинните избори през ноември. Информацията е на изданието и се основава на американски представители.

Според публикацията възобновяването на военните действия остава един от разглежданите варианти, докато паралелно продължават дипломатическите усилия за постигане на споразумение.