Най-важното от света на 27.09.2026 г.

Британската полиция е арестувала петима мъже по подозрение в подготовка на терористичен акт в близост до база на Кралските военновъздушни сили, използвана от американски бомбардировачи.

Сигналът за инцидента е подаден около 00:45 часа местно време, или 02:45 часа българско време, след като са били забелязани три подозрителни превозни средства в близост до базата "Феърфорд". Като предпазна мярка британските власти са евакуирали 85 домакинства от близкото селище Уелфорд.

Тръмп посочи, че заподозрените са били в полезрението на американските власти "отдавна". "Ние ги разследвахме. Те искаха да нанесат сериозни щети на нашата база, а съвместната работа с британците протече наистина успешно", каза Тръмп.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква преговорите между САЩ и Иран да бъдат подновени през следващата седмица, ден след като отхвърли предложение на Техеран за примирие.

"Те искат да сключат споразумение, но това не е споразумението, което аз искам да сключа", заяви Тръмп. "Това е нещо, с което може би щяхме да се съгласим преди година", допълни той.

Иран предложи възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в рамките на седем дни след приемането на предложението. Тръмп обаче отхвърли инициативата, като заяви, че иранските ръководители я подкрепят, тъй като "в момента търпят тежко поражение".

Иранските въоръжени сили са в готовност да отговорят на евентуални нови американски удари, заяви говорителят на иранската армия Мохамад Акраминя, цитиран от държавните медии.

Изявлението му идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е отхвърлил иранско предложение за повторно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на бойните действия.

Акраминя заяви, че иранските въоръжени сили са в пълна готовност за евентуална нова конфронтация. По думите му при ново американско нападение САЩ ще понесат по-сериозни щети.

Около 175 000 души излязоха на протести в редица германски градове с призив за "силна социална държава" и срещу планираните съкращения на държавните разходи. Демонстрации се проведоха в 15 големи града под мотото "Трудно спечелени! Твоята работа. Твоето здраве. Твоята пенсия". Организаторите предупредиха, че според тях са застрашени работните места, условията на труд и защитата на правата на работниците.

Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка от поста си, с което изпълни обявеното по-рано намерение да се оттегли от президентската институция преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Преди това той съобщи, че е взел решение да помилва 49 души. "Взех решение да помилвам 49 души", каза той под аплодисментите на множеството.