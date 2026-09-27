Най-важното от България на 27.09.2026 г.

Ваучерите за храна може да се увеличат от сегашните 102 евро на до 200 евро месечно през 2027 г., но заедно с по-високия размер се предлага и нов 7% окончателен данък. Така при предоставяне на максималната сума реално за служителя ще остават 186 евро. Това е част от подготвяните данъчни промени за следващата година.
За увеличението на ваучерите говори и депутатът от "Прогресивна България" и зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев. По думите му разговорите за Бюджет 2027 продължават, а целта на промените в приходната част е стабилизирането на бюджета. "Ние разширяваме социалните буфери, квотите и ваучерите за храна се увеличават до 200 евро за всеки служител, вдигат се данъчните облекчения за деца", заяви Белчев.
Общо 27 кандидатски двойки ще участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, като при машинното гласуване имената им ще бъдат разпределени на две страници. Това обясни говорителят на новия състав на Централната избирателна комисия (ЦИК) доц. Стоянка Балова.
"Ще ги виждаме на две страници. По 14 ще бъдат на страница", обясни Балова.
На първата страница на машинния екран ще бъдат разположени 14 кандидатски двойки, а на втората - останалите 13, както и опцията "Не подкрепям никого". По този начин големият брой кандидати няма да налага продължително прелистване на машинния екран.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към икономическата политика на правителството на Румен Радев и предупреди за рисковете от висока инфлация и увеличаване на публичните разходи. "Влезем ли в подобен сценарий, няма оправяне. Ще търсим пак Дянков, но не да предлага постна пица, а нещо, което да има", заяви Борисов.
Той направи препратка към бившия финансов министър Симеон Дянков, чието управление на публичните финанси по време на първия кабинет "Борисов" остана свързано с израза "постна пица".
Депутатът от "Демократична България" Божидар Божанов разкритикува подготвени от Министерството на финансите промени в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с държането на домашна ракия.
В публикация Божанов твърди, че предложенията ще ограничат възможността човек да държи домашна ракия, произведена от друг човек. "Гълъб Донев предлага забрана на държането на чужда домашна ракия."