Най-важното от България на 27.09.2026 г.

"Аз исках да бъде отразено и българска позиция, българско разбиране затова как трябва да има мир, преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали." Това заяви президентът Илияна Йотова по повод противоречивата информация за декларацията относно Украйна от Съвета за сигурност на ООН.

"Ние не сме се изтеглили от тази декларация. Тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим, но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена затова не съм присъствала на тази снимка. Но това е документ, който нито се гласува, нито се подписва", добави Йотова.