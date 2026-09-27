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Прекратено е разследването за отравянето на Емилиян Гебрев

Прекратено е разследването за отравянето на Емилиян Гебрев
Снимка: bTV

Прокуратурата е прекратила делото заради неоткриването на обвинените извършители, съобщи оръжейният бизнесмен

Разследването за опита за отравяне на оръжейния бизнесмен Емилиян Гебрев, неговия син Христо и производствения директор на "ЕМКО" е прекратено. Това съобщи Гебрев в интервю за "120 минути".

По думите му постановлението за прекратяване е от 20 август тази година. Като мотив е посочено, че обвинените за извършването на престъплението лица не са били открити.

През 2020 г. Софийската градска прокуратура повдигна задочни обвинения на трима руски граждани - Сергей Викторович Павлов, Сергей Вячеславович Федотов и Георги Горшков. За тях бяха издадени европейски заповеди за арест и те бяха обявени за международно издирване.

"На 20 август тази година госпожа Маданска прекратява доказано терористичния акт срещу мен, сина ми и моя производствен директор", заяви Гебрев.

По думите му посоченият мотив за прекратяването е, че предполагаемите извършители не могат да бъдат открити.

"Може да си представите за какво става въпрос и то с какъв мотив – той просто е смешен. Че извършителите ги няма и няма смисъл", коментира бизнесменът.

Той припомни, че след покушението през 2015 г. е очаквал българските институции да доведат разследването до край.

"Надеждата последна умира. Но с този си акт наблюдаващият прокурор убива надеждата", заяви Гебрев.

През 2020 г. прокуратурата обяви, че трима руски граждани са обвинени за опита за убийство на Гебрев, сина му Христо и директора "Производствена дейност" в "ЕМКО".

Според тогавашната официална информация опитът за убийство е извършен между 28 април и 4 май 2015 г. чрез интоксикация с неидентифицирано вещество с фосфороорганичен характер.

Разследващите са установили още, че обвиняемите са използвали различни самоличности при пътуванията си извън Русия.

Прокуратурата разпространи и записи от охранителна камера в подземен паркинг, използван от дружеството. Според държавното обвинение на тях се вижда маскиран мъж, който се движи между автомобилите на компанията.

Гебрев отправи критики към начина, по който българските институции са работили по случая през годините.

"Самата прокуратура признава. И самата прокуратура казва. А след това самата прокуратура го прекратява", заяви той.

Според бизнесмена разследващите полицаи са извършили необходимата работа, но проблемът е в начина, по който впоследствие е приключило производството.

"Какъв е смисълът да работят десетки хора, да не казвам стотици, и накрая прокуратурата с лека ръка да прекратява?", попита Гебрев.

Оръжейният бизнесмен коментира и момента, в който животът му е бил в опасност през 2015 г. По думите му лекарите са успели да го спасят благодарение на професионалния си опит, въпреки че тогава не са знаели какво точно е веществото, довело до отравянето.

"Със сигурност това са лекарите на базата на натрупан опит. Без те да знаят де факто с какво е извършено покушението и без да имат съответния антидот", каза той.

През 2020 г. прокуратурата посочи, че диагнозата на тримата пострадали най-общо може да бъде определена като остра интоксикация с фосфороорганични съединения.

Случаят с отравянето е част от поредица тежки инциденти около оръжейния бизнес на Гебрев през последните 15 години.

През ноември 2011 г. взрив унищожава хиляди боеприпаси в склад на "ЕМКО" край севлиевското село Ловнидол. По-късно случаят е включен в общо разследване заедно с други експлозии във военни обекти.

През пролетта на 2015 г. са регистрирани два взрива във ВМЗ-Сопот край Иганово, а само седмици по-късно са отровени Гебрев, синът му и директорът в предприятието.

Следват инциденти в база на "ЕМКО" край Карнобат през 2022 и 2023 г. През 2026 г. са регистрирани пожар и взривове в завод на компанията край Белица, както и пожар и взрив в складова база край Горни Върпища.

При последните два случая няма жертви, а причините за инцидентите се разследват.

Според Гебрев вътрешният анализ на компанията за последните два инцидента изключва човешка грешка.

"Изводът е ясен и точен. Той беше казан - не е човешка грешка", заяви той.

Бизнесменът подчерта, че установяването на конкретната причина е работа на прокуратурата, МВР, ДАНС и останалите компетентни институции.

Гебрев постави и въпроса дали отделните инциденти през последните 15 години се разглеждат достатъчно комплексно от българските власти.

Според него без изясняване на причините и евентуалните зависимости зад подобни действия рискът от повторение остава.

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