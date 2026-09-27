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Косово арестува деветима сърби по подозрение във военни престъпления

Косово арестува деветима сърби по подозрение във военни престъпления
Снимка: Pixabay

Акцията е проведена в Зубин Поток в рамките на операция "Досие 23", свързана с разследването на т.нар. "Група на интелектуалците"

Девет души, заподозрени във военни престъпления срещу цивилното население, са били арестувани тази сутрин в община Зубин Поток в Северно Косово. Районът е с преобладаващо сръбско население, а според косовски медии задържаните са сърби. Косовската полиция потвърждава, че акцията е част от операцията с кодово име "Досие 23".

Операцията е извършена по разпореждане на Специалната прокуратура на Косово и е свързана със случая, известен като "Групата на интелектуалците". Според косовската полиция деветимата са заподозрени в извършване на военни престъпления срещу цивилното население.

Арестите идват на фона на продължаващо разследване на съдбата на хора, изчезнали по време на войната в Косово през 1998-1999 г.

Електронното издание на косовския вестник "Газета Експрес" съобщава за реакция на т.нар. Служба за Косово към сръбското правителство. Оттам са определили полицейската акция като свързана с "прогонването на сърби".

Сръбската служба е съобщила, че се е свързала със семействата на арестуваните, за да може "на нашите хора да бъде осигурена правна защита".

От Белград определят арестите като "отмъщение срещу сърбите" и опит за "пренасочване на общественото мнение" от осъдителните присъди срещу бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК) в Хага.

Операцията "Досие 23" е свързана със случая, известен като "Групата на интелектуалците", посочва "Газета Експрес".

През началото на септември косовските власти арестуваха и друг заподозрян във военни престъпления в Зубин Поток. Тогава едно лице беше задържано в рамките на разследването на случая.

Разследването се активизира след откриването на човешки останки в района. В три села в община Зубин Поток бяха открити останките на най-малко 23 души, загинали по време на войната в Косово. Според косовските власти останките са свързани с т.нар. "Група на интелектуалците".

Във връзка със случая са разследвани и други лица, заподозрени във военни престъпления срещу цивилното население. Част от тях са били поставени под предварителен арест.

На 19 септември ДНК анализ потвърди, че останките на три от жертвите, открити в масовите гробове в Зубин Поток, принадлежат на членове на "Групата на интелектуалците". Според косовски източници става дума за хора, които са били отвлечени и обявени за изчезнали през април 1999 г.

Войната в Косово между 1998 и 1999 г. приключва след въздушната операция на НАТО срещу СР Югославия и последвалото изтегляне на сръбските сили от областта.

Косово обявява независимост от Сърбия през 2008 г., но Белград не признава независимостта. Двете страни продължават диалога под егидата на Европейския съюз за нормализиране на отношенията.

Според данни, цитирани от "Коха диторе", след войната в Косово продължават да са в неизвестност над 1600 души, като мнозинството от тях са етнически албанци.

Новите арести в Зубин Поток са част от разследванията на военни престъпления, извършени по време на конфликта, като косовските власти продължават да издирват и идентифицират жертвите.

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