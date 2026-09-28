Пьотр Нестеров влезе в основната схема в Порто, Григор Димитров се отказа

Пьотр Нестеров се класира за основната схема на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125“ в Порто. Надпреварата в Португалия е с награден фонд от 203 900 евро.

23-годишният български национал за Купа „Дейвис“, поставен под номер 2 в квалификациите, победи седмия в схемата Марко Топо от Германия с 6:4, 6:2 за 73 минути.

Нестеров осъществи единствения пробив в първия сет за аванс от 2:1. При 5:4 германецът отрази четири сетбола и получи възможност да върне пробива, но българинът запази спокойствие. Той спечели подаването си на нула и затвори частта с 6:4.

Във втория сет Нестеров установи пълен контрол върху двубоя. Българинът записа серия от четири поредни гейма и не позволи на своя съперник да се върне в мача, приключвайки срещата с убедителното 6:2.

С победата си Нестеров заработи пет точки за световната ранглиста. Участието му в Порто продължава в основната схема на турнира.

В надпреварата трябваше да се включи и най-добрият български тенисист Григор Димитров. 35-годишният хасковлия получи „уайлд кард“ и трябваше да се изправи срещу испанеца Даниел Ринкон, но се отказа заради контузия в лявото коляно.

Мястото на Димитров в основната схема ще бъде заето от „щастлив губещ“ от квалификациите.

Последният мач на Григор бе през миналата седмица, когато той отпадна в първия кръг на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Сен Тропе.