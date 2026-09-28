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Цената на златото спадна с над 2%

Цената на златото спадна с над 2%
pixabay

Спот цената на златото се понижи с около 3,2 на сто до около 4150 долара за тройунция към 11:50 ч. българско време достигайки най-ниското си равнище от началото на август

Цената на златото спадна с над 2 на сто днес, тъй като поскъпването на петрола засили опасенията от инфлация и подкрепи очакванията за нови повишения на лихвените проценти от Управлението за федералния резерв, съобщи Ройтерс.

Спот цената на златото се понижи с около 3,2 на сто до около 4150 долара за тройунция към 11:50 ч. българско време достигайки най-ниското си равнище от началото на август. Фючърсите на златото в САЩ спаднаха с 3,29 на сто до около 4180 долара.

„Съчетанието от високата доходност по облигациите и високите цени на петрола продължава да тежи върху златото, а цените на петрола се повишиха заради смесените сигнали относно доставките, което държи инфлацията на преден план за инвеститорите“, заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в „Кей Си Ем Трейд”.

Иран настоя, че единствено дипломацията може да разреши конфликта му със САЩ и Израел, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил иранско предложение за повторно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на бойните действия.

УФР повиши лихвите по-рано този месец, като увеличи целевия диапазон на основната лихва с 0,25 процентни пункта до 3,75-4 на сто. Търговците оценяват на 69 на сто вероятността за повишение на лихвата в САЩ през октомври, според инструмента „ФедУоч” на Си Ем И.

По-високите цени на енергията могат да подхранят инфлацията, като увеличат разходите в цялата икономика. Златото обикновено се разглежда като защита срещу инфлацията, но средата на високи лихвени проценти увеличава алтернативната цена на притежаването на метала, който не носи доходност.

Инвеститорите ще следят поредица от данни за пазара на труда и инфлацията в САЩ през тази седмица, включително броя на свободните работни места, доклада за заетостта на Ей Ди Пи (ADP), индекса на личните потребителски разходи (PCE) и данните за заетостта извън селскостопанския сектор.

„По-високи от очакваното данни за инфлацията или заетостта могат да поддържат натиска за повишаване на доходността по облигациите и да окажат допълнителен натиск върху златото“, заяви Уотърър.

Председателят на УФР на Кливланд Бет Хамък заяви в петък, че е обезпокоена, че трайно високата инфлация може да приучи американците да приемат високите цени като нещо нормално, като добави, че централната банка не може да допусне това да се случи.

При останалите благородни метали спот цената на среброто спадна с 5,3 на сто до 61,38 долара за тройунция, платината поевтиня с 3,10 на сто до 1742,43 долара, а паладият загуби 3,4 на сто до 1232,67 долара.

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