Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Маркус Гиздол е в София и се приближава до треньорския пост в ЦСКА

Маркус Гиздол е в София и се приближава до треньорския пост в ЦСКА
АП/БТА

57-годишният германски специалист е фаворит да наследи Христо Янев начело на „червените“

Маркус Гиздол е най-близо до треньорския пост в ЦСКА. Германският специалист вече е пристигнал в София и се очаква съвсем скоро да бъде обявен официално от клуба.

57-годишният наставник е фаворит да наследи Христо Янев, след раздялата с когото първият отбор бе поверен временно на Даниел Моралес.

Гиздол е роден на 17 август 1969 година в Гайслинген ан дер Щайге, близо до Щутгарт. Състезателната му кариера преминава в отбори от по-ниските нива на германския футбол и приключва, когато е едва на 27 години.

Той притежава сериозен опит в Бундеслигата, където е водил Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн. Работил е още в Локомотив Москва, Самсунспор и Кайзериспор.

Гиздол застана начело на Кайзериспор през лятото на 2025 година, но се раздели с турския клуб след осем последователни мача без победа.

Ако преговорите приключат успешно, германецът ще получи задачата да стабилизира представянето на ЦСКА и да върне отбора в битката за водещите позиции в българското първенство.

Още по темата

ЦСКА отрече напрежение с ММС за "Българска армия"

ЦСКА отрече напрежение с ММС за "Българска армия"

ЦСКА се разминава с турски специалист

ЦСКА се разминава с турски специалист

ЦСКА търси усилено нов треньор, няма дата за откриването на стадиона

ЦСКА търси усилено нов треньор, няма дата за откриването на стадиона

ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

Треньорът на ЦСКА получи Про лиценз

Треньорът на ЦСКА получи Про лиценз

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

Пьотр Нестеров влезе в основната схема в Порто, Григор Димитров се отказа

Пьотр Нестеров влезе в основната схема в Порто, Григор Димитров се отказа

Гол №21 на Меси не спаси Интер Маями от драматична загуба

Гол №21 на Меси не спаси Интер Маями от драматична загуба

Водещи

55 грама амфетамин и марихуана откриха у мъж в Златица

55 грама амфетамин и марихуана откриха у мъж в Златица

  • Преди 1 минута
България и Армения с план за повече туристи

България и Армения с план за повече туристи

  • Преди 3 минути
Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

  • Преди 7 минути
Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

  • Преди 13 минути
Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

  • Преди 13 минути
СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

  • Преди 28 минути
Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

  • Преди 35 минути
Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

  • Преди 39 минути
30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

  • Преди 42 минути
Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

  • Преди 48 минути
Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

  • Преди 55 минути
Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

  • Преди 58 минути