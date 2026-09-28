Маркус Гиздол е в София и се приближава до треньорския пост в ЦСКА

Маркус Гиздол е най-близо до треньорския пост в ЦСКА. Германският специалист вече е пристигнал в София и се очаква съвсем скоро да бъде обявен официално от клуба.

57-годишният наставник е фаворит да наследи Христо Янев, след раздялата с когото първият отбор бе поверен временно на Даниел Моралес.

Гиздол е роден на 17 август 1969 година в Гайслинген ан дер Щайге, близо до Щутгарт. Състезателната му кариера преминава в отбори от по-ниските нива на германския футбол и приключва, когато е едва на 27 години.

Той притежава сериозен опит в Бундеслигата, където е водил Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн. Работил е още в Локомотив Москва, Самсунспор и Кайзериспор.

Гиздол застана начело на Кайзериспор през лятото на 2025 година, но се раздели с турския клуб след осем последователни мача без победа.

Ако преговорите приключат успешно, германецът ще получи задачата да стабилизира представянето на ЦСКА и да върне отбора в битката за водещите позиции в българското първенство.