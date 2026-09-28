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Лионел Скалони остава начело на Аржентина до Мондиал 2030

Лионел Скалони остава начело на Аржентина до Мондиал 2030
АП/БТА

Световният шампион е близо до подписването на нов договор с футболната федерация

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони е близо до подписването на нов договор с местната футболна федерация, съобщават медиите в страната.

Очаква се контрактът на 48-годишния специалист да бъде валиден до Световното първенство през 2030 година. Настоящото му споразумение изтича през декември 2026-а.

Скалони пое националния отбор през лятото на 2018 година и се превърна в един от най-успешните селекционери в историята на Аржентина.

Под негово ръководство „албиселесте“ спечели световната титла през 2022 година и два пъти триумфира в турнира Копа Америка.

На последното Световно първенство Аржентина отново достигна до финала, но не успя да защити трофея си след загуба от Испания в решаващия мач.

Скалони е водил отбора в общо 104 срещи. Балансът му включва 80 победи, 14 равенства и само десет поражения.

Подновяването на договора ще даде възможност на специалиста да изгради състава за следващия четиригодишен цикъл и да поведе Аржентина към нов опит за световния връх през 2030 година.

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