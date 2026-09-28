Гърция шокира Германия и развали домакинския дебют на Юрген Клоп

Гърция постигна историческа победа с 1:0 като гост на Германия във втория кръг на група 2 в Лига А на Лигата на нациите.

Димитрис Курбелис отбеляза единственото попадение в 74-ата минута и осигури първия успех на гърците над този съперник от 11 опита. Резултатът развали и домакинския дебют на Юрген Клоп като селекционер на Германия.

Домакините контролираха играта и имаха близо 80 процента владение на топката през първото полувреме, но трудно създаваха чисти положения.

След почивката германците вдигнаха темпото. В 53-ата минута Константинос Цолакис спаси удар на Йозуа Кимих, а малко след това Феликс Нмеча стреля покрай вратата.

Гърция дочака своя момент. Първо Фотис Йоанидис пропусна добра възможност след грешка на Кимих, но в 74-ата минута Курбелис наказа колебливата германска защита и донесе трите точки.

„Можех да приема, че не сме спечелили, но не можеш да загубиш такъв мач“, заяви Клоп след срещата.

„Заедно сме едва от седмица и всичко все още е объркано. Това изисква време. Резултатът не е добър, но е част от процеса“, добави германският селекционер.

Клоп остава без победа след първите си два мача начело. Германия има една точка след равенството с Нидерландия и поражението от Гърция.

Гърците водят в групата с пълен актив от шест точки, следвани от Нидерландия с четири. Германия е трета с една, а Сърбия остава без актив.

Защитаващият титлата си отбор на Португалия победи Норвегия с 2:1 като гост и постигна втори пореден успех в група 4 на Лига А.

Кристиано Роналдо остана сред резервите и не се появи в игра. Жоао Феликс даде преднина на гостите в 17-ата минута и се разписа във втори пореден мач от турнира.

Ерлинг Холанд изравни в 51-ата минута след подаване на Патрик Берг. Само три минути по-късно Гонсало Рамош реализира с удар от средна дистанция и върна аванса на Португалия.

Рамош изпрати топката в мрежата и в 59-ата минута, но второто му попадение бе отменено заради засада.

Португалия води в групата с шест точки. Норвегия и Дания имат по три, а Уелс остава без спечелен актив.

В Лига В Република Ирландия спечели с 3:0 срещу Израел в политически натоварен двубой, проведен в Дебрецен.

Трой Парът откри резултата в 13-ата минута, а само три по-късно Адам Айда удвои аванса. Джак Мойлан оформи крайното 3:0.

Австрия оглавява групата с шест точки. Косово и Република Ирландия имат по три, докато Израел е без актив след първите два мача.