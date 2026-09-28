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Полугол и в пожарникарска униформа: Филип Буков гаси горящ автомобил

Полугол и в пожарникарска униформа: Филип Буков гаси горящ автомобил
Facebook/ Брънч за начинаещи

Актьорът се появява в комедията "Брънч за начинаещи", режисирана от Яна Титова, където героят му трябва да се справи с горящ автомобил

Филип Буков влиза в ролята на пожарникар в комедията "Брънч за начинаещи", а появата му трудно може да остане незабелязана. Полугол, с пожарникарска униформа и изправен пред горящ автомобил, актьорът се включва в един от най-хаотичните моменти във филма.

Сцената е част от поредицата неочаквани ситуации, които превръщат един привидно обикновен брънч в пълна бъркотия. А появата на Буков добавя и още една доза екшън.

Създателите на продукцията също залагат на закачката около персонажа му.

"Това е пожарникарят. Привлича само огън момичета. Кого и защо спасява?", гласи представянето на героя в социалните мрежи на филма.

Филип Буков в различно амплоа

Публиката познава Буков от телевизионни продукции като "Откраднат живот" и "Dancing Stars", както и от участията му на театралната сцена.

Актьорът е завършил НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", а спортът е неизменна част от ежедневието му. Именно физическата му форма се превръща и в част от визуалната закачка около появата му като пожарникар.

Този път обаче задачата на героя му не е просто да привлече вниманието - пред него има горящ автомобил, с който трябва да се справи.

Един брънч, който излиза извън контрол

Въпреки пожарникарската униформа и екшън сцената "Брънч за начинаещи" не е филм за огнеборци.

В центъра на историята са герои, които се опитват да поддържат привидно перфектния си живот, докато около тях постепенно започват да излизат наяве тайни, страхове и сложни отношения.

Една след друга се появяват неудобни срещи, странни гости и проблеми, а пожарът е просто поредното събитие, което превръща деня им в още по-голям хаос.

Зад комедийните и абсурдни ситуации стои и основната идея на филма - какво се случва, когато хората прекалено дълго се опитват да поддържат перфектна фасада.

Режисьор на "Брънч за начинаещи" е Яна Титова, а във филма участват още Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева и Стилиян Стоянов.

След премиерата си в кината продукцията вече има и онлайн живот, а появата на Филип Буков като пожарникар по мускули определено е сред сцените, които привличат вниманието.

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