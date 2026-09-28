Захари Бахаров и Юлиан Вергов с любопитни подробности за новия сезон на „Под прикритие“

Премиерният епизод на „Под прикритие“ 6 ще бъде излъчен на 10 октомври от 22:00 часа по БНТ, а новият сезон бележи завръщането на най-гледания сериал у нас след 10-годишна пауза. Още в първия епизод зрителите ще видят както познати, така и нови герои. За най-големите фенове са предвидени и две предпремиерни прожекции, като интересът към продължението е огромен. Билетите за прожекцията на 5 октомври в НДК бяха изкупени за по-малко от два дни, а местата за 6 октомври също са почти изчерпани.

Какво очаква зрителите в шестия сезон на „Под прикритие“, разказаха Юлиан Вергов и Захари Бахаров в ефира на БНТ.

„Всички са под прикритие и се крият най-вече от себе си", каза той.

Бахаров отново се превъплъщава в Иво Андонов, докато Вергов е сред новите лица в сериала.

Екшънът отново е сред отличителните елементи на продукцията, но заснемането му се оказва сериозно изпитание за екипа.

„Момчешка работа - коли, стрелби. Но трябва да стане за много кратко време, трябва да изглежда добре, а имаме много малко време. Логистични са проблемите“, сподели Бахаров.

В шестия сезон историята на Иво Андонов ще отведе зрителите и към началото на неговия път в престъпния свят.

„Има едно намигване в сериала, едно леко препращане назад. Иво Андонов там е съвсем новобранец. Това са първите му срещи с тази група хора, така че е по-тихичък и повече наблюдава“, разказа Бахаров.

Героят на Юлиан Вергов е представен като успешен бизнесмен и семеен човек, чийто живот се сблъсква с интересите на мафията.

„Те искат да му го вземат, а той не им го дава“, посочи Вергов.

Героят му се отличава и с някои по-неочаквани особености - собствен стил и необичаен домашен любимец - костенурка.

„Костенурката не е костенурка, каквато вие си представяте. Огромна костенурка“, споделя актьорът.

Макар завръщането на един от най-разпознаваемите български сериали да е очаквано с интерес, Бахаров предпочита да не натоварва новия сезон с прекалено големи заявки.

„Надявам се да доставим на хората още от същото. Те това искат и това би било съвсем достатъчно. Това е просто телевизионен сериал - пускаш, след един час го гасиш и животът си продължава. Няма да оправи цената на дизела, той е за забавление.“

Що се отнася до репликите на Иво Андонов, които продължават да се помнят години след първите сезони, Бахаров отдава успеха им на общата работа между сценаристи и актьори:

„Има и мои реплики, има и на сценаристите. Една добра колаборация. Хубав текст, скопосани артисти - горе-долу това е. Никога не е късно да се изложиш", посочи Бахаров.

Зад сериозните образи и екшъна в сериала обаче се крият и редица забавни случки от снимачната площадка. Вергов разказа за сцена, заснета на път, който не е бил затворен за движение.

„Става страшна пукотевица и касапница. Преди това се вадят едни пистолети и докато ние ги вадим, хората минават с колите и се чудят какво става. Беше доста забавно“, разказа той.

„Под прикритие“ остава важен период в професионалния и личния път на Захари Бахаров повече от десетилетие след излъчването на последните епизоди.

„За мен „Под прикритие“ беше важен и в живота ми, и в работата ми, защото след това нещата се промениха. Остана едно усещане, че можеше да се довърши по-добре, да приключи по-така. Сега се надявам да го направим - да го завършим като хората“, споделя Захари Бахаров.

Отговорът дали това действително ще бъде краят на историята обаче остава без конкретика.

„Имаме идея как да го завършим, но за това съвсем нищо не мога да кажа“, каза той.