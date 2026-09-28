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Кая Калас: Русия подготвя нови саботажи срещу ЕС

Кая Калас: Русия подготвя нови саботажи срещу ЕС
ЕС

Според нея целта на подобни действия е да бъде разделено европейското общество и да бъде отслабена подкрепата за Украйна

Русия подготвя нови саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз, предупреди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел.

Според нея целта на подобни действия е да бъде разделено европейското общество и да бъде отслабена подкрепата за Украйна.

Калас заяви, че европейските разузнавателни служби трябва да са готови да реагират още преди евентуалното извършване на подобни действия.

На срещата министрите ще обсъдят правила за координация между държавите от ЕС при хибридни атаки. По думите на Калас ще бъдат предложени и правила за действия при спешни ситуации.

Върховният представител съобщи още, че ЕС подготвя нови предложения за разширяване на санкционните списъци заради войната в Украйна. По думите ѝ вече близо 3000 лица и организации са санкционирани.

Калас посочи, че се подготвя предложение за включване на още лица и организации, свързани с финансирането и военно-промишления комплекс на Русия.

Сред темите на заседанието е и преодоляването на недостига в отбранителните способности на европейските държави. Министрите ще обсъдят и възможностите за спешно осигуряване на средства за противовъздушна отбрана за Украйна.

Кая Калас подчерта, че държавите от ЕС трябва да засилят съвместната си работа в областта на отбраната.

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