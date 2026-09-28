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Учени откриха следи от древния суперконтинент Гондвана под леда на Антарктида

Учени откриха следи от древния суперконтинент Гондвана под леда на Антарктида

До този извод са стигнали геолози от Австралийския национален университет

Следи от Гондвана – древният суперконтинент, съществувал преди стотици милиони години, може да се намират под ледената покривка на Антарктида. До този извод са стигнали геолози от Австралийския национален университет, които са открили данни, че част от минералите в морските седименти около континента вероятно произхождат от древната земна маса, съобщава Futurism.

Гондвана е представлявала огромен суперконтинент, включващ територии, които днес са част от Африка, Южна Америка, Антарктида, Австралия и Индийския субконтинент.

Според учените тя се е формирала приблизително между 650 и 450 милиона години назад. Ново проучване, публикувано в Earth and Planetary Science Letters, дава основания да се предполага, че значителна част от геоложкия материал на Гондвана може да се намира в Антарктида.

Как учените търсят следи от древния суперконтинент

Възстановяването на облика на Гондвана е трудно, тъй като огромна част от древните скали са били разрушени от ерозията в продължение на стотици милиони години.

Затова изследователите са потърсили следи не директно под антарктическия лед, а в океанските седименти. Те са анализирали циркони – минерали, които съдържат уран и торий. Чрез радиоактивния разпад на тези елементи може да бъде установена възрастта на минералите.

Така цирконите могат да служат като своеобразни геоложки часовници, които съхраняват информация за времето, когато са се образували скалите. Анализът на минералните зърна е позволил на учените да изследват произхода им и да направят изводи за геоложкия облик на Антарктида по време на формирането на Гондвана.

Почти половината от цирконите може да са от Антарктида

Данните от изследването показват, че около 46% от детритните циркони в глобалната база данни, обхващаща периода от ранния камбрий до края на Камбрийската експлозия, може да са с антарктически произход. При цирконите, формирани при високо налягане, делът достига приблизително 55%.

Според изследователите тези резултати сочат значителен принос на Антарктида към геоложкия материал, свързан с Гондвана.

Разглежданият период е особено важен за науката, тъй като съвпада с Камбрийската експлозия – преди около 540 милиона години. Тогава във вкаменелостите се наблюдава рязко увеличаване на разнообразието от живи организми.

Затова проучването на древните планински системи и суперконтиненти има значение не само за геологията. Планините могат да оказват влияние върху климата, като променят движението на въздушните маси, валежите и процесите на изветряне на скалите.

Промените в климата от своя страна могат да повлияят върху условията, при които животът се развива и еволюира. Именно затова учените смятат, че изследването на древна Антарктида може да помогне за по-доброто разбиране на условията на Земята по време на ключови етапи от развитието на живота.

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