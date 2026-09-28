Тръмп предложил на Си Дзинпин Китай да купува американски оръжия

Американският президент Доналд Тръмп е предложил на Пекин да купува оръжия от САЩ на фона на китайските критики към американските доставки на военно оборудване за Тайван. Това заяви американският посланик в Китай Дейвид Пардю в интервю за Fox News, цитиран от Франс прес.

По думите на Пардю Тръмп многократно е посочвал пред китайския президент Си Дзинпин, че Вашингтон продава оръжия на различни държави по света. Посланикът разказа, че в един от разговорите си с китайския лидер американският президент дори го е попитал дали Китай би искал да купува американско оръжие. Пардю не уточни кога точно е бил проведен този разговор.

„Продължават обсъжданията за други продажби. (Тръмп) и президентът Си разговарят за тях всеки път, когато се срещнат“, заяви американският посланик, като подчерта, че позицията на Вашингтон по въпроса не се е променила.

Пекин от своя страна продължава да се противопоставя на американските оръжейни доставки за Тайван. През юни Китай предупреди острова, че стремежът към независимост с помощта на САЩ или чрез използване на военна сила води до „задънена улица“.

През декември Вашингтон одобри продажба на американско въоръжение на Тайван на стойност 11,1 млрд. долара. Според Дейвид Пардю администрацията на Тръмп е доставила на Тайван повече оръжия от всяка друга американска администрация от 1979 г. насам.

Военната подкрепа за Тайван остава един от спорните въпроси в отношенията между САЩ и Китай. Американското законодателство задължава Вашингтон да предоставя на острова средства за отбрана.

Тайван се управлява от демократично избрани президент и парламент, докато Китайската народна република го разглежда като част от своята територия. Пекин заявява, че възнамерява да възстанови контрола си над острова и не изключва употребата на сила. През последните години Китай засили военния натиск около Тайван.