Новини
Търси
Подкаст
Свят

Тръмп предложил на Си Дзинпин Китай да купува американски оръжия

Тръмп предложил на Си Дзинпин Китай да купува американски оръжия
АР/БТА

Това заяви американският посланик в Китай Дейвид Пардю

Американският президент Доналд Тръмп е предложил на Пекин да купува оръжия от САЩ на фона на китайските критики към американските доставки на военно оборудване за Тайван. Това заяви американският посланик в Китай Дейвид Пардю в интервю за Fox News, цитиран от Франс прес.

По думите на Пардю Тръмп многократно е посочвал пред китайския президент Си Дзинпин, че Вашингтон продава оръжия на различни държави по света. Посланикът разказа, че в един от разговорите си с китайския лидер американският президент дори го е попитал дали Китай би искал да купува американско оръжие. Пардю не уточни кога точно е бил проведен този разговор.

„Продължават обсъжданията за други продажби. (Тръмп) и президентът Си разговарят за тях всеки път, когато се срещнат“, заяви американският посланик, като подчерта, че позицията на Вашингтон по въпроса не се е променила.

Пекин от своя страна продължава да се противопоставя на американските оръжейни доставки за Тайван. През юни Китай предупреди острова, че стремежът към независимост с помощта на САЩ или чрез използване на военна сила води до „задънена улица“.

През декември Вашингтон одобри продажба на американско въоръжение на Тайван на стойност 11,1 млрд. долара. Според Дейвид Пардю администрацията на Тръмп е доставила на Тайван повече оръжия от всяка друга американска администрация от 1979 г. насам.

Военната подкрепа за Тайван остава един от спорните въпроси в отношенията между САЩ и Китай. Американското законодателство задължава Вашингтон да предоставя на острова средства за отбрана.

Тайван се управлява от демократично избрани президент и парламент, докато Китайската народна република го разглежда като част от своята територия. Пекин заявява, че възнамерява да възстанови контрола си над острова и не изключва употребата на сила. През последните години Китай засили военния натиск около Тайван.

Още по темата

Петролът отново над 106 долара след отказа на Тръмп от иранското примирие

Петролът отново над 106 долара след отказа на Тръмп от иранското примирие

Тръмп очаква преговорите с Иран да се подновят през следващата седмица

Тръмп очаква преговорите с Иран да се подновят през следващата седмица

Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект

Китай и САЩ сближават позициите си за митата и изкуствения интелект

Си Дзинпин покани Тръмп на ново посещение в Китай до края на годината

Си Дзинпин покани Тръмп на ново посещение в Китай до края на годината

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ЕС одобри пет общи отбранителни проекта

ЕС одобри пет общи отбранителни проекта

Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно

Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно

Папа Лъв XIV пристигна в Мец, ще говори за обединена Европа и мира

Папа Лъв XIV пристигна в Мец, ще говори за обединена Европа и мира

За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

Свалиха имунитета на Петер Мадяр заради хвърлен в Дунав телефон

Свалиха имунитета на Петер Мадяр заради хвърлен в Дунав телефон

Водещи

ЕС одобри пет общи отбранителни проекта

ЕС одобри пет общи отбранителни проекта

  • Току-що
Евростат: България е почти на дъното в ЕС по учене през целия живот

Евростат: България е почти на дъното в ЕС по учене през целия живот

  • Преди 2 минути
Още два университета получават статут на изследователски, общият им брой става 14

Още два университета получават статут на изследователски, общият им брой става 14

  • Преди 4 минути
Сигнал до МВР поставя въпроси за разходването на партийната субсидия от Радостин Василев и МЕЧ

Сигнал до МВР поставя въпроси за разходването на партийната субсидия от Радостин Василев и МЕЧ

Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно

Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно

  • Преди 10 минути
20-годишен мъж почина след тежка катастрофа край Брезница

20-годишен мъж почина след тежка катастрофа край Брезница

Албания е най-бързо развиващата се туристическа дестинация в света

Албания е най-бързо развиващата се туристическа дестинация в света

  • Преди 25 минути
Меердинк донесе първата победа на Шави начело на Нидерландия

Меердинк донесе първата победа на Шави начело на Нидерландия

  • Преди 28 минути
Тежка катастрофа в София: Кола се озова между два тролея

Тежка катастрофа в София: Кола се озова между два тролея

  • Преди 31 минути
Папа Лъв XIV пристигна в Мец, ще говори за обединена Европа и мира

Папа Лъв XIV пристигна в Мец, ще говори за обединена Европа и мира

  • Преди 35 минути
За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

  • Преди 40 минути
„Висши духове“ и психоактивни вещества: Какво стои зад акцията на ДАНС и МВР

„Висши духове“ и психоактивни вещества: Какво стои зад акцията на ДАНС и МВР

Свалиха имунитета на Петер Мадяр заради хвърлен в Дунав телефон

Свалиха имунитета на Петер Мадяр заради хвърлен в Дунав телефон

  • Преди 43 минути
Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

  • Преди 44 минути
Иван Шишков: Хасковска област има сериозен демографски проблем

Иван Шишков: Хасковска област има сериозен демографски проблем

  • Преди 59 минути