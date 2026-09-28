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Интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“
БТА

Движението по останалите гранични пунктове е нормално

На изход за товарни автомобили трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево“ и „Лесово“ с Турция, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Данните са към 6:00 часа.

Движението на границата с Румъния е нормално през всички гранични преходи.

Поради повреда на фериботния кораб м/к ,,Европа,, - BG, обслужващ ГКПП - Никопол - ферибот, на 28.09.2026 г., понеделник, плаването от и за Румъния по установения график ще бъде преустановено от 10:00 часа до 16:00 часа.

От 10 юли временно е преустановена работата на фериботната връзка при граничния преход Оряхово - Бекет заради ниското ниво на река Дунав. Същата причина е довела до спиране на фериботната връзка при Свищов - Зимнич, която не работи от 21 юли.

Нормално е движението на границата с Гърция през всички преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се допуска преминаването на леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Преминаването през всички ГКПП на границата с Република Северна Македония е нормално. Същата е обстановката и на всички гранични пунктове със Сърбия.

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