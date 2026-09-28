Къде се пътува трудно на 28 септември: затварят платното на „Хемус“ край Шумен

От 08:00 часа на 28 септември платното на АМ „Хемус“ към София между 350-и и 363-и км край Шумен се затваря за монтиране на ограничителни системи. Движението ще бъде двупосочно в платното към Варна до 17:00 часа на 2 октомври.

По основните автомагистрали няма публикувано съобщение за нов тежък инцидент. Последното аварийно ограничение – в Айтоския проход между Дъскотна и Билка – е отменено в 00:45 часа.

В текущата страница на АПИ остават по-стари съобщения за ограничения по път II-48 Котел – Градец и по път II-23 при Червена вода, без отделни съобщения за възстановяване. Те обаче не присъстват като аварийни затваряния в пълния бюлетин от 27 септември, затова състоянието им трябва да се провери непосредствено преди пътуване.

Нова организация на „Хемус“ край Шумен

Между 350-и и 363-и км на АМ „Хемус“ се затваря цялото платно към София. Автомобилите в двете посоки ще преминават в платното към Варна, по една лента във всяка посока.

Ограничението започва в 08:00 часа на 28 септември и е обявено до 17:00 часа на 2 октомври. Причината е предстоящ монтаж на ограничителни системи по съоръженията в участъка.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, платното към София също е затворено за ремонт. Движението е двупосочно в платното към Варна.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават само в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км към София, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършват дейности по почистване и събиране на отпадъци.

Автомагистрала „Струма“

Между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа временна организация за облекчаване на движението към Перник и Кюстендил.

Тъй като 28 септември е работен ден, по пътя Перник – Владая – София сутринта са обособени две ленти към столицата. През Владая организацията е до 10:30 часа, а при Драгичево – до 10:00 часа.

Автомагистрала „Марица“

Между 109-и и 110-и км и между 110-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ движението е в една лента заради ремонт на фуги на селскостопански подлез и мостово съоръжение.

Въведено е ограничение на скоростта до 50 км/ч. Ремонтът при мостовото съоръжение е обявен до края на октомври, а при подлеза – до 30 септември.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен за всички автомобили заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-3 между Бяла и Плевен, от 0-вия до 7-и км, движението е поетапно в една лента. По път I-4 между Ново село и Балван също се преминава в една лента.

По път I-5 между Габрово и Шипка трафикът е в една лента заради укрепителни дейности. Ремонти има и между Хасково и Кърджали. В Кърджали движението към Маказа преминава в една лента, а след надлез „Кирково“ не се допускат автомобили над 3,5 тона.

По път I-6 между Карнобат и Айтос се работи поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч. По път I-9 между Обзор и Баня движението също е в една лента.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992.

Път III-868 Рудозем – Смолян е затворен, като обходният маршрут е през Чокманово и Смилян. Затворен е и участъкът при Райковски ливади по пътя Пампорово – Смолян, а движението се пренасочва през Стойките или прохода „Рожен“.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак остава затворен за основен ремонт. Обходът преминава през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

По пътя Габрово – Узана движението е спряно в работните дни от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През прохода „Републиката“ към Велико Търново движението се извършва поетапно в една лента заради ремонт на настилката.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Tоварният трафик на изход през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен. По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е било нормално.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се движат леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 28 септември ще преобладава слънчево време. Около и следобед облачността над Източна България ще се увеличи, а на отделни места ще завали дъжд. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и Централна България.

Ще духа умерен, а в източната половина от страната временно силен северен и североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София – около 19 градуса.

Над планините облачността ще бъде променлива. Следобед на отделни места над 2000 метра ще вали дъжд, а над 2300 метра – сняг. Температурата ще достигне около 14 градуса на 1200 метра и около 7 градуса на 2000 метра.

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време, но следобед облачността ще се увеличи и на места ще превали. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, а вълнението на морето – 3–4 бала.