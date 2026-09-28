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Атанас Киров: Младите мотористи искат „да се покажат“, безопасността започва от самосъзнанието

Атанас Киров: Младите мотористи искат „да се покажат“, безопасността започва от самосъзнанието

Поведението на самите мотоциклетисти остава сред основните причини за тежките инциденти на пътя

Поведението на самите мотоциклетисти остава сред основните причини за тежките инциденти на пътя. Това показват данните от последните две години, а сред ключовите проблеми са подготовката на младите водачи, неспазването на правилата и състоянието на пътната инфраструктура.

„Причината се дължи до голяма степен на самосъзнанието. Още вчера се опитахме да обърнем внимание и на това, че инструкторите не трябва просто да дават ключовете на младите водачи, а да им обясняват ясно, че трябва да спазват Закона за движението по пътищата. Той не е писан от глупаци, а от умни хора“, заяви пред БНТ Атанас Киров, член на бургаски мото клуб.

Според него социалните мрежи също оказват влияние върху поведението на младите мотористи. Част от тях се опитват да подражават на видеоклипове, в които водещо е желанието „да се покажем“.

Киров подчерта, че проблемът не се изчерпва с високата скорост. Опасност създава и поведението на останалите участници в движението, включително шофьори, които използват мобилните си телефони зад волана.

По думите му превенцията трябва да започва с основните правила – носене на каска и подходящо защитно облекло, добра подготовка и отговорно поведение.

Сред рисковете за мотористите Киров посочи още хлъзгавата пътна маркировка, мантинелите и лошото качество на асфалта. Според него ограничаването на тежките инциденти изисква едновременно по-добро обучение на младите водачи, повече дисциплина и подобряване на пътната инфраструктура.

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