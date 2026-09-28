Стадо глигани слезе в Герман и влезе в дворовете на местни жители

Стадо диви прасета притесни жители на село Герман, след като животните започнали редовно да слизат от полите на Лозенска планина и да навлизат в жилищните части.

Местната жителка Лиляна Караджова разказа пред bTV, че глиганите вече няколко пъти са влизали в двора ѝ, но до момента не са причинили щети.

"Два-три пъти вече ми влизат в двора. Не е нищо стресиращо. Свикнахме с тях - станаха си като атракция", каза тя.

Според отговорника на ловджийската група в Герман Владимир Василев в района има пет-шест женски прасета, които тази година са родили малки, като общата група може да достига около 30 животни.

Причината да слизат толкова близо до домовете е наличието на леснодостъпна храна. Нива до гората тази година е засята с царевица, която привлича дивите прасета.

"Нивата е като шведска маса за тях. Без никакви усилия намират храна. Майките съответно водят малките си да се хранят тук", обясни Василев.

По думите му ловджиите минават сутрин и вечер и подплашват животните обратно към гората. Той увери, че прасетата не търсят контакт с хората и по принцип ги заобикалят.

Очаква се с откриването на ловния сезон да бъдат организирани гонки, които да изтласкат стадото по-навътре в гората.

Кметът на село Герман Божидар Трайков съобщи, че редовно получава сигнали от местни жители, но посочи, че по-сериозно го тревожи появата на бракониери в района.

"Мен ме притеснява друго нещо - не толкова прасетата, колкото апетитът на бракониерите", заяви той и предупреди, че незаконният лов създава допълнителен риск за хората.