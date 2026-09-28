Стадо глигани слезе в Герман и влезе в дворовете на местни жители
По оценки на местната ловна дружина в района се движат около 30 диви прасета, привлечени от царевични ниви край гората
Стадо диви прасета притесни жители на село Герман, след като животните започнали редовно да слизат от полите на Лозенска планина и да навлизат в жилищните части.
Местната жителка Лиляна Караджова разказа пред bTV, че глиганите вече няколко пъти са влизали в двора ѝ, но до момента не са причинили щети.
"Два-три пъти вече ми влизат в двора. Не е нищо стресиращо. Свикнахме с тях - станаха си като атракция", каза тя.
Според отговорника на ловджийската група в Герман Владимир Василев в района има пет-шест женски прасета, които тази година са родили малки, като общата група може да достига около 30 животни.
Причината да слизат толкова близо до домовете е наличието на леснодостъпна храна. Нива до гората тази година е засята с царевица, която привлича дивите прасета.
"Нивата е като шведска маса за тях. Без никакви усилия намират храна. Майките съответно водят малките си да се хранят тук", обясни Василев.
По думите му ловджиите минават сутрин и вечер и подплашват животните обратно към гората. Той увери, че прасетата не търсят контакт с хората и по принцип ги заобикалят.
Очаква се с откриването на ловния сезон да бъдат организирани гонки, които да изтласкат стадото по-навътре в гората.
Кметът на село Герман Божидар Трайков съобщи, че редовно получава сигнали от местни жители, но посочи, че по-сериозно го тревожи появата на бракониери в района.
"Мен ме притеснява друго нещо - не толкова прасетата, колкото апетитът на бракониерите", заяви той и предупреди, че незаконният лов създава допълнителен риск за хората.