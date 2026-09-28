Немска медия: Двамата българи, задържани за палежа в Мюнхен, са свързани с ГРУ

Двамата български граждани, задържани след палежа край компании от отбранителния сектор в Мюнхен на 3 септември, са били част от група, свързана с руското военно разузнаване ГРУ. Това твърди германският "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг", позовавайки се на източници от службите за сигурност.

Според публикацията мрежата е действала от територията на Словакия и е била свързана и с осуетен опит за атака срещу завод за дронове край Прешов. Предприятието произвежда безпилотни апарати за Украйна.

При инцидента в Мюнхен 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани, бяха задържани, след като според разследващите от движещ се автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка в близост до компаниите Rohde & Schwarz и Helsing. Едното устройство е предизвикало пожар, а друго е било обезвредено. Няма ранени и не са нанесени сериозни щети.

Helsing произвежда военни дронове и доставя техника за украинските въоръжени сили, докато Rohde & Schwarz разработва комуникационни и радарни системи, включително технологии за откриване и заглушаване на дронове.

Германските власти вече разследват случая като нападение с вероятен политически мотив. Двамата българи остават в ареста по подозрение за опит за палеж и причиняване на материални щети.

По информация на "Франкфуртер Алгемайне" заподозрените са били използвани като ниско ниво изпълнители, набирани за конкретни задачи, а непрофесионалният начин на действие в Мюнхен съответства на подобен модел.