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Мечка слиза всяка вечер в родопско село, местните сигнализират институциите

Мечка слиза всяка вечер в родопско село, местните сигнализират институциите
Pixabay

Животното е заснето от охранителна камера

Мечка слиза всяка вечер сред къщите в родопското село Гьоврен и тревожи местните жители, съобщава NOVA. 

Животното е заснето от охранителна камера.

По информация на хора от селото мечката се появява почти ежедневно. Те се притесняват, че честото ѝ навлизане в населеното място увеличава риска от среща с човек.

Местните предполагат, че животното може да е женско и да има три или четири малки. Към момента обаче това не е официално потвърдено.

Няма информация за пострадали хора. Жителите на Гьоврен вече са подали сигнали до институциите и очакват да бъдат предприети необходимите мерки.

Основното притеснение на хората е, че мечката все по-често навлиза в селото, което увеличава вероятността от близка среща с човек.

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