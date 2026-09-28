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„Пирогов“ с двудневна акция по кръводаряване

„Пирогов“ с двудневна акция по кръводаряване
Pixabay

Желаещите могат да дарят кръв в понеделник и вторник до 13:00 часа

Двудневна акция по кръводаряване започва в най-голямата спешна болница у нас – „Пирогов“. Инициативата ще се проведе в понеделник и вторник, като желаещите могат да дарят кръв до 13:00 часа.

Целта е да бъдат осигурени необходимите кръв и кръвни продукти за пациентите на лечебното заведение, което ежедневно приема хора, пострадали при тежки инциденти, както и пациенти в животозастрашаващи състояния.

От „Пирогов“ и Националния център по трансфузионна хематология напомнят, че при едно кръводаряване се вземат 450 милилитра кръв, които могат да помогнат за спасяването на до три живота.

В акцията могат да се включат хора между 18 и 65 години с тегло над 50 килограма. Условието е те да не са приемали лекарства през последните 48 часа и да са изминали най-малко 60 дни от предишното им кръводаряване.

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