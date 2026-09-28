Любомир Дацов: Новите данъци могат да ударят бизнеса, инвестициите и банковите клиенти

Част от подготвяните от правителството данъчни промени крият рискове за бизнеса, инвестициите и домакинствата. Това заяви членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов.

Той коментира идеята за временен данък върху свръхпечалбата на банките, като предупреди, че допълнителното облагане може в крайна сметка да бъде прехвърлено върху клиентите чрез по-високи такси или лихви по кредитите.

Дацов критикува подхода за увеличаване на бюджетните приходи чрез нови данъци, без паралелно да се предприемат достатъчно сериозни мерки за ограничаване и преструктуриране на разходите. Според него административната реформа също не трябва да се свежда единствено до механично съкращаване на служители.

„Не виждам съществени мерки срещу сивия сектор“, заяви още Дацов. По думите му проблемът е концентриран в определени икономически дейности и изисква целенасочени мерки, вместо допълнително натоварване на коректния бизнес.

Бившият заместник финансов министър коментира и жилищния пазар, където броят на сделките намалява, докато цените продължават да растат. Според него пазарът преминава през преструктуриране и през следващата година е възможно цените да достигнат плато.

Дацов постави въпроса и за планираните промени в данъчните оценки на имотите. Той посочи, че в различните райони на страната съотношението между данъчните оценки и реалните пазарни цени варира значително.

Според него размерът на данъците трябва да се разглежда и през качеството на публичните услуги, които гражданите получават срещу тях. Допълнителното данъчно натоварване на компаниите пък може да се отрази негативно върху инвестиционната среда и привличането на чуждестранен капитал.