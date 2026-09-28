Мисия на МВФ пристига в София за срещи с правителството и БНБ
Посещението е част от регулярния диалог на МВФ с държавите членки и наблюдението на развитието на техните икономики.
Мисия на Международния валутен фонд (МВФ) пристига днес в София за поредица от срещи, посветени на актуалното състояние на българската икономика и финансовата система.
По време на посещението експертите на фонда ще разговарят с представители на правителството и Българската народна банка, както и с представители на частния сектор.
В центъра на дискусиите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред България.
Посещението е част от регулярния диалог на МВФ с държавите членки и наблюдението на развитието на техните икономики.