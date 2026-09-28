Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Мисия на МВФ пристига в София за срещи с правителството и БНБ

Мисия на МВФ пристига в София за срещи с правителството и БНБ

Посещението е част от регулярния диалог на МВФ с държавите членки и наблюдението на развитието на техните икономики.

Мисия на Международния валутен фонд (МВФ) пристига днес в София за поредица от срещи, посветени на актуалното състояние на българската икономика и финансовата система.

По време на посещението експертите на фонда ще разговарят с представители на правителството и Българската народна банка, както и с представители на частния сектор.

В центъра на дискусиите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред България.

Посещението е част от регулярния диалог на МВФ с държавите членки и наблюдението на развитието на техните икономики.

Още по темата

Димитър Радев, БНБ: Данъчните промени отразяват бюджетния процес

Димитър Радев, БНБ: Данъчните промени отразяват бюджетния процес

Кой е Андрей Гюров - от БНБ до битката за президент

Кой е Андрей Гюров - от БНБ до битката за президент

БНБ: Жилищните кредити у нас нараснаха с близо 4 млрд. евро за година

БНБ: Жилищните кредити у нас нараснаха с близо 4 млрд. евро за година

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Даниела Бобева към кабинета: Не може всеки ден да се измислят нови компенсации

Даниела Бобева към кабинета: Не може всеки ден да се измислят нови компенсации

Есента "дойде" и по борсите: Краставиците скочиха с над 22%, чушките – с до 15%

Есента "дойде" и по борсите: Краставиците скочиха с над 22%, чушките – с до 15%

„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ се очаква да заработи през февруари 2027 г.

„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ се очаква да заработи през февруари 2027 г.

Цената на горивото в някои държави вече надхвърли психологическата граница

Цената на горивото в някои държави вече надхвърли психологическата граница

АЯР наема американска компания за подготовката на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

АЯР наема американска компания за подготовката на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

Водещи

„Пирогов“ с двудневна акция по кръводаряване

„Пирогов“ с двудневна акция по кръводаряване

  • Преди 2 минути
Немска медия: Двамата българи, задържани за палежа в Мюнхен, са свързани с ГРУ

Немска медия: Двамата българи, задържани за палежа в Мюнхен, са свързани с ГРУ

  • Преди 10 минути
Бащата на Сияна: Имало е шанс детето ми да бъде спасено

Бащата на Сияна: Имало е шанс детето ми да бъде спасено

  • Преди 14 минути
Къде се пътува трудно на 28 септември: затварят платното на „Хемус“ край Шумен

Къде се пътува трудно на 28 септември: затварят платното на „Хемус“ край Шумен

  • Преди 15 минути
Мечка слиза всяка вечер в родопско село, местните сигнализират институциите

Мечка слиза всяка вечер в родопско село, местните сигнализират институциите

  • Преди 24 минути
Небето на 28 септември: слънчев старт, дъжд и силен вятър на изток, сняг над 2300 метра

Небето на 28 септември: слънчев старт, дъжд и силен вятър на изток, сняг над 2300 метра

  • Преди 25 минути
Петролът отново над 106 долара след отказа на Тръмп от иранското примирие

Петролът отново над 106 долара след отказа на Тръмп от иранското примирие

  • Преди 26 минути
Мъж с брадва заплашва жители във Врачанско

Мъж с брадва заплашва жители във Врачанско

Демерджиев открива Европейското полицейско първенство по волейбол в София

Демерджиев открива Европейското полицейско първенство по волейбол в София

  • Преди 33 минути
20 ранени, сред тях осем деца, при руски удар по жилищен блок в Харков

20 ранени, сред тях осем деца, при руски удар по жилищен блок в Харков

  • Преди 35 минути
Гонка с 200 км/ч в Бургаско завърши с катастрофа и двама задържани

Гонка с 200 км/ч в Бургаско завърши с катастрофа и двама задържани

  • Преди 46 минути
Диана Русинова: Пътищата ни са превърнати в бунища, асфалтът е изчерпал живота си

Диана Русинова: Пътищата ни са превърнати в бунища, асфалтът е изчерпал живота си

  • Преди 56 минути
Ученици в Румъния протестират в черно срещу задължителните униформи

Ученици в Румъния протестират в черно срещу задължителните униформи

  • Преди 58 минути
Мисия на МВФ пристига в София за срещи с правителството и БНБ

Мисия на МВФ пристига в София за срещи с правителството и БНБ

  • Преди 1 час
Слави Трифонов защити премахването на плочата на Петрохан и атакува критиците си

Слави Трифонов защити премахването на плочата на Петрохан и атакува критиците си

  • Преди 1 час