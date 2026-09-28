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Ученици в Румъния протестират в черно срещу задължителните униформи

Ученици в Румъния протестират в черно срещу задължителните униформи

Акцията е организирана от Националния ученически съвет, който настоява парламентът да отхвърли законопроекта

Хиляди ученици в Румъния се очаква днес да отидат на училище, облечени в черно, като част от национален протест срещу законопроекта за въвеждане на задължителни училищни униформи. Участието е доброволно, а организаторите подчертават, че е достатъчно дори само един черен елемент от облеклото.

Протестът е организиран от Националния ученически съвет, който представлява интересите на учениците в страната. От организацията заявяват, че идеята е с общия черен цвят да бъде показана разликата между доброволно избраната солидарност и административно наложената еднаквост.

Причината за недоволството е законопроектът за задължителни училищни униформи, който вече беше приет от Сената на 21 септември. Предложението сега предстои да бъде разгледано от Камарата на депутатите, която има последната дума.

Ученическите организации твърдят, че не са били поканени на дебатите и не са били достатъчно консултирани преди гласуването. Те оспорват и аргумента, че униформите могат да решат проблеми като тормоза и социалните различия.

"Румънското училище има проблеми, които не могат да бъдат решени с игла и конец. Неравенството не изчезва под една жилетка, а тормозът не спира, ако всички носим една и съща риза", заявяват от Националния ученически съвет.

Поддръжниците на законопроекта от своя страна смятат, че униформите могат да ограничат видимите социални различия и да подобрят дисциплината и сигурността в училищата. Проектът предвижда и механизми за безплатно предоставяне или субсидиране на униформите.

Законопроектът все още не е окончателно приет, а протестиращите ученици настояват Камарата на депутатите да го отхвърли.

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