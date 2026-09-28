Демерджиев открива Европейското полицейско първенство по волейбол в София

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие в 9:30 часа 12-ото Европейско полицейско първенство по волейбол, съобщиха от пресцентъра на МВР.

България е домакин на турнира, който ще се проведе в столичната зала „Христо Ботев“ в Студентски град. Във финалната фаза на надпреварата ще участват осем отбора – тези на Германия, Франция, Гърция, Люксембург, Чехия, Словакия, Италия и домакините от България.

До заключителния етап на шампионата тимовете са достигнали след квалификации, в които са се включили общо 15 отбора.

Първенството се провежда под егидата на Европейския полицейски спортен съюз (USPE). Организацията обединява 39 държави и над 400 000 служители.