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Демерджиев открива Европейското полицейско първенство по волейбол в София

Демерджиев открива Европейското полицейско първенство по волейбол в София
БТА

България е домакин на турнира, който ще се проведе в столичната зала „Христо Ботев“ в Студентски град

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие в 9:30 часа 12-ото Европейско полицейско първенство по волейбол, съобщиха от пресцентъра на МВР.

България е домакин на турнира, който ще се проведе в столичната зала „Христо Ботев“ в Студентски град. Във финалната фаза на надпреварата ще участват осем отбора – тези на Германия, Франция, Гърция, Люксембург, Чехия, Словакия, Италия и домакините от България.

До заключителния етап на шампионата тимовете са достигнали след квалификации, в които са се включили общо 15 отбора.

Първенството се провежда под егидата на Европейския полицейски спортен съюз (USPE). Организацията обединява 39 държави и над 400 000 служители.

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