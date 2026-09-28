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Мъж с брадва заплашва жители във Врачанско

Мъж с брадва заплашва жители във Врачанско
pixabay

Кметът на селото Кирил Илиев заяви, че срещу мъжа има подадени сигнали

Мъж с брадва насече асма и счупи звънец на къща във Врачанското село Бели извор.

Действията му са уловени от камера. Жителите разказват, че мъжът обикаля района и отправя заплахи. Според тях има психични проблеми. 

Лично не го познаваме, за първи път го виждам на записа. Не знам какъв му е мотивът. Това, което се вижда на кадрите, няма предистория. Нищо не сме му направили“, разказаТодор Цонев пред НОВА ТВ, който е потърпевш. 

Друг жител, който има магазин в селото, разказа, че е имал среща с мъжа.

"Влиза в магазина тихомълком, взима артикула, излиза отвън, пие си пиенето. Влиза отново, прави същия номер. Постоянно прави такива номера. Взима на хората пиенето пред тях - дали ще бъде безалкохолно, кафе или алкохол. Като направиш забележка, той мълчи, нищо не казва, само се подсмива“.

Жители на населеното място разказват, че живеят в постоянен страх.

Никой не живее с него. От две години живее в селото и всеки ден прави проблеми“, обясни неговия съсед. „Вчера счупи прозорците си, онзи ден хвърля камъни по улицата. Кой да мине по тази улица? Виждам го с брадва. Тръгна по улицата, мислех, че отива да цепи дърва и в един момент дъщерята ми праща един запис“.

Кметът на селото Кирил Илиев заяви, че срещу мъжа има подадени сигнали

Хората наистина са притеснени поради простата причина, че преди няколко години имахме също един такъв случай. Имаме много сигнали към полицията. Прибраха го за около две седмици, след това го гледам, че отново си е на улицата. Попитах защо, той каза: „Прокурорът каза, че няма нужда от лечение“, и това е обяснението. Оттук нататък трябва прокуратурата да го настани за лечение в специализирано заведение. Той има нужда от помощ. Вероятно не си пие и лекарствата. Той е освидетелстван още когато е живял в Испания. Самият факт, че майка му почина и той не иска да я прибере, за да я погребе, говори, че човекът не е добре с главата. За първи път го виждаме с брадва из селото, това е много опасно“, казва кметът. По думите му трябва и социалните, и прокуратурата да се намесят и да го настанят за лечение.

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