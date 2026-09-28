Небето на 28 септември: слънчев старт, дъжд и силен вятър на изток, сняг над 2300 метра

Понеделник, 28 септември, ще започне предимно слънчево в голяма част от България, но следобед времето на изток ще се промени. Облачността над Източна България ще се увеличи и вплътни, а на места ще завали дъжд. Валежите ще продължат и през нощта срещу вторник, когато постепенно ще достигнат и Централна България.

Минималните температури са предимно между 9° и 14°, а максималните ще бъдат между 19° и 24°.

Слънце на запад, дъжд следобед на изток

През по-голямата част от деня в Западна и Централна България ще има повече слънце. След обяд над източните райони облачността ще стане значителна и на места ще превали дъжд.

Вятърът ще бъде умерен от североизток, а в Източна България – временно силен от север-североизток. Атмосферното налягане остава по-високо от обичайното за края на септември и няма да се променя съществено.

София – около 19 градуса и без съществен дъжд

В София денят ще започне прохладно. Облачността ще бъде променлива, с повече слънчеви периоди и ниска вероятност за съществени валежи.

Максималната температура ще бъде около 19°, при слаб до умерен североизточен вятър.

По Черноморието – до 23 градуса, силен вятър и по-бурно море

По Черноморието сутринта ще има повече слънце, но около и след обяд облачността ще се увеличава и на места ще превали слаб дъжд.

Ще духа умерен, временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°, а температурата на морската вода – 21°–22°.

Вълнението ще бъде предимно 3–4 бала, като по южното крайбрежие и в открито море на места може да достига 5 бала.

В планините – дъжд високо, сняг над 2300 метра

Над планините облачността ще бъде променлива. Следобед на отделни места във високите части са възможни валежи, като над около 2300 метра те ще бъдат от сняг.

Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 7°.

Към средата на седмицата валежите се увеличават

Във вторник североизточният вятър ще се запази, а облачността над източната половина от страната и планините по-често ще бъде значителна. Валежите от изток ще достигат и части от Централна България.

Към средата на седмицата вероятността за дъжд на повече места ще се увеличава. По средносрочната прогноза на НИМХ към четвъртък и петък се повишава и вероятността за по-съществени валежи в части от Централна и Източна България, а дневните температури постепенно ще се понижават.

Към уикенда валежите се очаква да намалеят по обхват и интензивност, а температурите леко да се повишат.

28 септември ще започне спокойно и с повече слънце, но следобед есента отново ще напомни за себе си на изток – с дъжд, силен североизточен вятър и по-бурно море, докато по най-високите планински части отново ще прехвърча сняг.