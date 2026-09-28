Бащата на Сияна: Имало е шанс детето ми да бъде спасено

Експертиза, изготвяна повече от седем месеца, разглежда медицинските действия след катастрофата със Сияна, както и техническите обстоятелства около самия сблъсък. Според бащата на момичето Николай Попов заключенията показват, че е имало макар и минимален шанс животът на дъщеря му да бъде спасен.

„Моето дете никой не може да го върне. Моята цел е различна – тази система да се промени“, заяви Попов пред NOVA.

По думите му още при подаването на сигнала на телефон 112 състоянието на Сияна не е било определено като случай от най-високата степен на спешност – А1, която се използва при силно животозастрашаващи състояния. Според него това е повлияло и върху времето за пристигане на линейката, като по думите му са били изгубени между 20 и 30 минути.

Попов разказа, че преди пристигането на спешния екип на мястото на катастрофата случайно е спрял лекар, който се е опитал да окаже първа помощ. Бащата му благодари публично за действията.

Един от въпросите към медицинските експерти е бил дали при различна реакция Сияна е можела да бъде спасена. По думите на Попов отговорът е, че е съществувал такъв шанс, макар и минимален.

Той твърди, че на момичето не е била прелята кръв и не е било интубирано, а раните му не са били обработени по необходимия според него начин при тежка кръвозагуба. Попов определя транспортирането до болницата като недостатъчно от медицинска гледна точка.

Според него при правилна първоначална оценка е можело да бъде обсъдена и възможността за медицински хеликоптер и транспортиране до специализирано лечебно заведение в София. Като пример той посочи медицинската помощ, оказана на дядото на Сияна – Георги, който също е пострадал при катастрофата.

По думите на Попов втората линейка е пристигнала след между 40 минути и час, но екипът е предприел необходимите действия и е помогнал за спасяването на живота на Георги. Според бащата това показва, че проблемът не е единствено в оборудването, а и в действията на медицинските екипи.

Попов постави и въпроса за начина, по който близките на загинали при тежки инциденти получават информация. Той разказа, че не е бил официално уведомен за смъртта на дъщеря си и е научил чрез свои контакти. Според него е необходим ясен ред за своевременно уведомяване на семействата при подобни трагедии.

Техническата част от комплексната експертиза също съдържа заключения, които предстои да бъдат обсъдени в съдебната зала на 17 ноември. Попов заяви, че според него новата експертиза потвърждава досегашните му твърдения за механизма на катастрофата.

По думите му заключението разглежда мястото на удара, скоростта на превозните средства и действията на водача непосредствено преди сблъсъка. Попов твърди, че чрез предходна експертиза е направен опит фактическата обстановка около катастрофата да бъде представена по различен начин. По тези твърдения е подаден сигнал.

Бащата на Сияна настоява и за промени в правилата, свързани с вещите лица в съдебната система. Според него експертизите имат съществено значение за решенията на съда, а забавянето при изготвянето им може да удължи значително съдебните производства.

„Съдебната реформа не започва и не свършва с главния прокурор. Трябва да се мине през вещите лица“, заяви Попов.

След новите медицински заключения той очаква компетентните институции да преценят дали има основания за отделно производство относно действията на спешната помощ.