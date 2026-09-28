Цветан Цветанов: Ще се явя на местните избори - хора от ГЕРБ ще бъдат с мен

Според бившия вътрешен министър Цветан Цветанов решението на ГЕРБ да не издигне собствен кандидат за президент е „голяма политическа грешка“, която може да има отражение и върху предстоящите местни избори през 2027 г.

„Само след една година има местни избори. А знаем, че доминантна в местните избори винаги е ГЕРБ. Това, което наблюдавам в момента, е, че няма да може да се консолидира партията за предстоящия местен вот, а това минава през едно упражнение, каквото е президентската надпревара", каза Цветанов пред БТВ.

По думите му неучастието на ГЕРБ може да доведе и до по-ниска избирателна активност. Той посочи, че на последните парламентарни избори ГЕРБ е получила около 430 хил. гласа, а ДПС – около 230 хил., и според него значителна част от тези избиратели може да останат немотивирани да участват активно в президентската кампания. Цветанов заяви, че според него лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в момента не е в състояние да насочи избирателите на партията към конкретна кандидат-президентска двойка.

„Затова може би е тази пасивност и тази отдалеченост от всичките кандидати“.

Според Цветанов Илияна Йотова се очертава като водещ кандидат на първия тур, докато за второто място предстои по-оспорвана битка. Той посочи като фактор за това и кандидатурата на Костадин Костадинов и Волен Сидеров. Бившият вътрешен министър изрази мнение, че част от подкрепата, която Румен Радев е получил на предишните президентски избори, може да се пренасочи към „Възраждане“, докато ПП-ДБ ще срещне трудности при разширяването на подкрепата си. Той прогнозира и по-висок вот в квадратчето „Не подкрепям никого“.

Цветанов отхвърли аргумента, че ГЕРБ пропуска президентските избори, за да се концентрира върху местния вот през 2027 г. „Това е несериозно“, заяви той и припомни началото на ГЕРБ през 2007 г.

„Когато учредихме ГЕРБ през март 2007 година, ние се явихме на първите избори – европейските през май. Участвахме, за да можем да се позиционираме на политическата сцена и да се подготвим за предстоящите парламентарни избори през 2009 година“.

По думите му тогава партията е изградила структури в почти всички населени места и именно това е помогнало за последващото ѝ представяне на парламентарните избори.

Цветанов заяви, че през последните два месеца работи усилено, за да може формацията му "Републиканци за България" да се яви на местните избори. Според него раздробяването на политическото пространство ще направи ролята на общинските съветници особено важна.

„В следващите местни избори общинските съветници ще бъдат ключови във формирането на мнозинство. Политическата ситуация е доста раздробена и всяка една политическа формация ще има ключово значение за местния вот, когато издига качествени и стойностни хора“.

На въпрос дали сред бъдещите му съмишленици ще има хора от ГЕРБ той отговори:

„Да. Има доста хора, които ще се припознаят и ще искат да излязат с мен, защото мен ме познават като автентичния ГЕРБ. Познават ме като човека, който изгражда тези структури. Като човека, който е работил и е помагал без абсолютно никакви скрити цели, които да съм си поставил в личен план“.

Цветанов коментира и заявките на управляващите за разграждане на олигархичния модел. По думите му през последните години редица политически формации са печелили обществено доверие именно с обещания за борба с олигархията, но след това са следвали политически договорки и „сглобки“.

„Всички партии, които идваха на политическата сцена последните три-пет години, казваха, че ще се борят срещу олигархията и спечелиха доверието на хората като кредит на доверие. Но след това се правеха сглобки, правеха се съответни други задкулисни договорки и всъщност се видя, че няма ефективност върху тази борба срещу олигархията“.

Цветанов даде за пример появата на „Продължаваме промяната“ през 2021 г. и заявките за промяна, които тогава са мобилизирали значителна обществена подкрепа. В същото време той заяви, че вижда известна промяна в настоящата работа на парламента.

„Днес виждаме едно – в парламента имаме един смислен политически дебат и нямаме тези скандали, които наблюдавахме само допреди пет месеца. Няма обиди, няма реплики“.

Като пример той посочи започналата процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

„Имаме един просрочен мандат на ВСС с четири години, днес вече стои в процедура и то пред избор на членове от парламента на Висшия съдебен съвет. Което означава, че всъщност има някакъв модел на едно излизане от това блато, в което бяхме преди. Но то ще бъде съпроводено с много напрежение“.

Цветанов защити и управлението на ГЕРБ от първия му мандат, като посочи борбата с организираната престъпност като един от основните резултати.

„В първия управленски мандат мога да кажа, че бяхме изключително успешни, защото и доверието на обществото беше изключително високо“.

По думите му тогава са били предприети сериозни действия срещу организираната престъпност, включително по случаи с отвличания, поръчкови убийства и наркотрафик.

Цветанов посочи и кабинета „Орешарски“ като период, в който според него се е засилило усещането за олигархичен модел.

„Видяхме, че не се взимаха решенията в българския парламент, не се спореше вътре в българския парламент, а се взимаха в нечии други кабинети и извън парламента“.

В разговора Цветанов коментира и информацията за обществени поръчки, свързани с производството и доставката на мантинели, както и твърденията за плащания на полети на определени политици. Според него случаят трябва да бъде проверен от компетентните институции, а не да остане само на ниво медийни публикации.

„Когато говорим за престъпност и говорим за институции, трябва да имаме пълна сигурност. Самото използване на мантинели по пътищата не трябва да бъде поставяно под въпрос. Това не означава, че ние не трябва да правим мантинели по българските пътища. Има европейски стандарти, които трябва да бъдат спазвани“.

Според Цветанов обаче трябва да се установи дали при конкретните процедури е имало нарушения и неправомерно разходване на публични средства.

„Тук вече разследващите трябва да свършат своето, а управляващите трябва да направят тези процедури достатъчно прозрачни, за да не остава никакво съмнение за подобни подходи и някакви задкулисни действия, които могат да бъдат в ущърб на обществения ресурс“.