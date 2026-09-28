Омбудсманът: Никой не знае какъв ще е размерът на минималната заплата

Все още няма точна формула, по която да бъде определяна минималната работна заплата, нито е ясно каква тежест ще има всеки от четирите заложени критерия. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева пред bTV по повод приетите промени в Кодекса на труда.

„Никой не знае каква тежест ще има всеки от четирите критерия за образуването на минималната работна заплата и никой не знае нейния размер, защото всъщност точна формула все още няма“, посочи Делчева.

Тя изрази притеснение, че конкретните стойности и тежестта на критериите са оставени за определяне на по-късен етап и настоя Народното събрание да има роля в този процес.

Омбудсманът коментира и обсъждания размер от 660 евро за минималната заплата през следващата година, като постави въпроса как правителството е стигнало до тази сума.

Делчева съобщи още, че в институцията на омбудсмана са постъпили около 12 000 жалби – рекорден брой. Сред най-честите са оплакванията, свързани с потребителски кредити, както и с ВиК услугите и „Топлофикация“.

По думите ѝ проблемите във ВиК сектора изискват както законодателни промени, така и по-сериозен контрол върху изпълнението на инвестиционните програми на операторите. За евентуални компенсации от „Топлофикация София“ все още няма отговор нито от дружеството, нито от правителството.

Омбудсманът се обяви и за по-строги правила при използването на електрически тротинетки. По думите ѝ близо 500 деца вече са пострадали при инциденти с тях. Делчева подкрепя регистрацията на всички тротинетки, въвеждането на свидетелство за управление и по-сериозни санкции за родители, които позволяват на непълнолетни да ги използват в нарушение на правилата.