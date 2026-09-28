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Протест пред Съдебната палата в подкрепа на близките на жертвите от „Петрохан“ и Околчица

Протест пред Съдебната палата в подкрепа на близките на жертвите от „Петрохан“ и Околчица

Демонстрацията е под надслов „Не на вандализма“

Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа „Петрохан“ и Околчица ще се проведе тази вечер пред Съдебната палата в София. Демонстрацията е под надслов „Не на вандализма“.

Участниците настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване на случая. Те се обявяват и срещу унищожаването на паметната плоча край „Петрохан“, определяйки действията като посегателство срещу паметта на загиналите и техните близки.

На 23 септември лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов съобщи, че е премахнал плочата, като заяви, че тя е била поставена без необходимото разрешение от Община Берковица. Той отправи критики и към имената и символите върху нея.

Майката на 22-годишния Николай Златков, чието тяло беше открито в кемпер под Околчица, Ралица Асенова определи случилото се като недопустимо. По думите ѝ при нарушение на разрешителния режим институциите е трябвало да потърсят близките и да действат по установения законов ред. Тя призова и прокуратурата да се самосезира.

От Община Берковица потвърдиха, че за поставянето на паметната плоча не е било поискано разрешение. След случая на място пристигнаха разследващи, а плочата беше иззета във връзка с проверката.

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