Ирак: Американската армия е приключила изтеглянето си от страната

Американската армия е приключила изтеглянето си от Ирак в изпълнение на договореното между Вашингтон и Багдад през 2024 година, съобщава ДПА, позовавайки се на представител на иракското правителство.

По думите му всички американски бойни части и екипи за логистична подкрепа вече са напуснали страната. От американска страна към момента няма официално потвърждение, че процесът е напълно приключил.

САЩ и Ирак се договориха още през 2024 г. военното присъствие на международната коалиция срещу "Ислямска държава" да бъде прекратено поетапно. Последният официално обявен срок за изтеглянето е 30 септември 2026 г., като Вашингтон потвърди по-рано този месец, че процесът върви по план.

През последните години в Ирак бяха разположени около 2500 американски военнослужещи, основно в рамките на мисията срещу "Ислямска държава". Американските сили се върнаха в страната през 2014 г. по искане на Багдад, след като групировката превзе големи територии в Ирак и Сирия.

Изтеглянето идва на фона на ново напрежение в региона и активността на свързани с Иран въоръжени групи в Ирак.

За 30 септември иракските власти вече обявиха начало на четиридневни официални празници, които ще отбележат т.нар. "Дни на суверенитета" и края на присъствието на международната коалиция в страната.

Паралелно с това Багдад планира и интегриране или разоръжаване на част от проиранските паравоенни формирования, но изпълнението на тази мярка остава отложено.