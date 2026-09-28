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Слави Трифонов защити премахването на плочата на Петрохан и атакува критиците си

Слави Трифонов защити премахването на плочата на Петрохан и атакува критиците си
Facebook/Слави Трифонов

Лидерът на ИТН заяви, че не приема опитите случаят да бъде омаловажаван и отново настоя за ясна морална граница около събитията край прохода

Слави Трифонов отново коментира случая "Петрохан" и реакциите след премахването на паметната плоча край прохода. В публикация във Facebook той защити действията си и отправи остри критики към хората, които според него оправдават или омаловажават случилото се.

"От пет дена наблюдавам с любопитство какви са реакциите за това, че бутнах този позорен камък на Петрохан", написа Трифонов.

Той направи паралел между отношението към тежките престъпления в американската култура и реакциите в България, като заяви, че всеки сам трябва да даде отговор как възприема подобни случаи.

Трифонов коментира и критиките към провеждането на брифинги по темата, когато няма нова информация.

"Еми няма, бе, Лора. Няма нова информация. Информацията е такава, каквато е", пише той.

В публикацията лидерът на ИТН отново защити решението си да премахне плочата. По-рано той заяви, че според него знакът е бил поставен без разрешение от Община Берковица и определи съдържанието му като неприемливо от морална гледна точка.

"Един камък лесно се бута. Но много по-трудно е да бутнеш камъка в душите на хората, които неясно по какви причини оправдават подобни безумия", заяви Трифонов.

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