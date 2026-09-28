20 ранени, сред тях осем деца, при руски удар по жилищен блок в Харков

Общо 20 души, сред които осем деца, са били ранени при руски удар по жилищна сграда в Харков през нощта срещу 28 септември, съобщиха украинските власти.

По данни на ръководителя на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов атаката е била извършена с управляема авиационна бомба. Два етажа от жилищния блок са разрушени, а на място продължават да работят екипи на гражданската защита.

Сред пострадалите има осем деца, като две момчета са били хоспитализирани. Към момента няма информация за хора с опасност за живота.

Ударите срещу украински градове продължиха и през предходния ден. В Киев бяха ранени девет души, шестима от които са били настанени в болница.

По данни на украинските власти при отделни руски атаки в страната има и загинали. В района на Киев руски дронове удариха пазар, при което двама души загинаха, а около десет бяха ранени.

В Суми също бяха съобщени жертви след въздушни удари, като сред загиналите е и 16-годишно момиче.