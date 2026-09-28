Гонка с 200 км/ч в Бургаско завърши с катастрофа и двама задържани

35-километрово полицейско преследване в Бургаско завърши с катастрофа и задържането на двама мъже. По време на гонката автомобилът се е движил на места с между 180 и 200 км/ч, навлизал е в насрещното движение и е преминал на червен светофар, предаде НОВА.

Инцидентът започнал около 13:30 часа в събота, когато полицейски патрул забелязал автомобил с ловешка регистрация, който криволичел по пътя. Униформените подали сигнал за спиране, но водачът не се подчинил и ускорил.

Колата поела към Бургас, а впоследствие към Каблешково. Водачът не спрял и при опит на втори полицейски екип да го задържи. В Каблешково преминал на червен светофар и продължил с висока скорост.

Преследването приключило край село Брястовец, където автомобилът навлязъл в черен път, ударил се в земна маса и спрял. Двамата мъже побягнали, а след като не изпълнили полицейските разпореждания, служителите използвали тейзър. При задържането те оказали съпротива.

Зад волана бил 37-годишен мъж, който никога не е притежавал шофьорска книжка. Тестът му за алкохол бил отрицателен, а този за наркотици отчел амфетамин и метамфетамин.

Спътникът му е на 28 години. При обиска му е открито кристалообразно вещество, за което се предполага, че е наркотик.

При преследването няма пострадали полицаи или граждани. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа, след което са освободени. Образувано е досъдебно производство, а материалите по случая предстои да бъдат предадени на прокуратурата.