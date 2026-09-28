Петролът отново над 106 долара след отказа на Тръмп от иранското примирие

Цената на петрола отново тръгна рязко нагоре на 28 септември, като сортът Брент премина границата от 106 долара за барел. Основната причина за новия скок е отказът на американския президент Доналд Тръмп да приеме предложението на Иран за седемдневно примирие.

Само няколко дни по-рано пазарът се движеше в обратната посока. Новината, че Техеран е готов да отвори Ормузкия проток в рамките на седмица при определени условия, свали Брента под 100 долара, тъй като инвеститорите видяха възможност за облекчаване на проблемите с доставките.

Тези очаквания обаче бяха охладени след позицията на Тръмп, който заяви, че не приема иранското предложение. Въпреки това американският президент не изключи възможността за нови разговори, докато Техеран продължава да настоява за условията си за отваряне на стратегическия проток.

Сред поставените от Иран условия са облекчаване на американския натиск и премахване на морската блокада. Ормузкият проток остава ключов за световните енергийни пазари, като преди началото на конфликта през него преминаваше около една пета от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.