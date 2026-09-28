Новини
Търси
Подкаст
Свят

Петролът отново над 106 долара след отказа на Тръмп от иранското примирие

Петролът отново над 106 долара след отказа на Тръмп от иранското примирие
Pixabay

Вашингтон отхвърли предложението на Техеран за седемдневно примирие и възобновяване на преговорите.

Цената на петрола отново тръгна рязко нагоре на 28 септември, като сортът Брент премина границата от 106 долара за барел. Основната причина за новия скок е отказът на американския президент Доналд Тръмп да приеме предложението на Иран за седемдневно примирие.

Само няколко дни по-рано пазарът се движеше в обратната посока. Новината, че Техеран е готов да отвори Ормузкия проток в рамките на седмица при определени условия, свали Брента под 100 долара, тъй като инвеститорите видяха възможност за облекчаване на проблемите с доставките.

Тези очаквания обаче бяха охладени след позицията на Тръмп, който заяви, че не приема иранското предложение. Въпреки това американският президент не изключи възможността за нови разговори, докато Техеран продължава да настоява за условията си за отваряне на стратегическия проток.

Сред поставените от Иран условия са облекчаване на американския натиск и премахване на морската блокада. Ормузкият проток остава ключов за световните енергийни пазари, като преди началото на конфликта през него преминаваше около една пета от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Още по темата

Тръмп очаква преговорите с Иран да се подновят през следващата седмица

Тръмп очаква преговорите с Иран да се подновят през следващата седмица

Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток

Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток

Доналд Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп"

Доналд Тръмп публикува карта, на която Ормузкият проток е обозначен като "Проток Тръмп"

Иран в готовност за нови американски удари, Ормузкият проток остава в центъра на конфликта

Иран в готовност за нови американски удари, Ормузкият проток остава в центъра на конфликта

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

20 ранени, сред тях осем деца, при руски удар по жилищен блок в Харков

20 ранени, сред тях осем деца, при руски удар по жилищен блок в Харков

Какво знаем за антитерористичната операция край RAF Fairford

Какво знаем за антитерористичната операция край RAF Fairford

Ирак: Американската армия е приключила изтеглянето си от страната

Ирак: Американската армия е приключила изтеглянето си от страната

Най-важното от света на 27.09.2026 г.

Най-важното от света на 27.09.2026 г.

Тръмп очаква преговорите с Иран да се подновят през следващата седмица

Тръмп очаква преговорите с Иран да се подновят през следващата седмица

Водещи

Цветан Цветанов: Ще се явя на местните избори - хора от ГЕРБ ще бъдат с мен

Цветан Цветанов: Ще се явя на местните избори - хора от ГЕРБ ще бъдат с мен

Стадо глигани слезе в Герман и влезе в дворовете на местни жители

Стадо глигани слезе в Герман и влезе в дворовете на местни жители

  • Преди 2 минути
„Пирогов“ с двудневна акция по кръводаряване

„Пирогов“ с двудневна акция по кръводаряване

  • Преди 5 минути
Немска медия: Двамата българи, задържани за палежа в Мюнхен, са свързани с ГРУ

Немска медия: Двамата българи, задържани за палежа в Мюнхен, са свързани с ГРУ

  • Преди 13 минути
Бащата на Сияна: Имало е шанс детето ми да бъде спасено

Бащата на Сияна: Имало е шанс детето ми да бъде спасено

  • Преди 16 минути
Къде се пътува трудно на 28 септември: затварят платното на „Хемус“ край Шумен

Къде се пътува трудно на 28 септември: затварят платното на „Хемус“ край Шумен

  • Преди 17 минути
Мечка слиза всяка вечер в родопско село, местните сигнализират институциите

Мечка слиза всяка вечер в родопско село, местните сигнализират институциите

  • Преди 27 минути
Небето на 28 септември: слънчев старт, дъжд и силен вятър на изток, сняг над 2300 метра

Небето на 28 септември: слънчев старт, дъжд и силен вятър на изток, сняг над 2300 метра

  • Преди 27 минути
Петролът отново над 106 долара след отказа на Тръмп от иранското примирие

Петролът отново над 106 долара след отказа на Тръмп от иранското примирие

  • Преди 28 минути
Мъж с брадва заплашва жители във Врачанско

Мъж с брадва заплашва жители във Врачанско

Демерджиев открива Европейското полицейско първенство по волейбол в София

Демерджиев открива Европейското полицейско първенство по волейбол в София

  • Преди 36 минути
20 ранени, сред тях осем деца, при руски удар по жилищен блок в Харков

20 ранени, сред тях осем деца, при руски удар по жилищен блок в Харков

  • Преди 37 минути
Гонка с 200 км/ч в Бургаско завърши с катастрофа и двама задържани

Гонка с 200 км/ч в Бургаско завърши с катастрофа и двама задържани

  • Преди 48 минути
Диана Русинова: Пътищата ни са превърнати в бунища, асфалтът е изчерпал живота си

Диана Русинова: Пътищата ни са превърнати в бунища, асфалтът е изчерпал живота си

  • Преди 59 минути
Ученици в Румъния протестират в черно срещу задължителните униформи

Ученици в Румъния протестират в черно срещу задължителните униформи

  • Преди 1 час