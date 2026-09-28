Диана Русинова: Пътищата ни са превърнати в бунища, асфалтът е изчерпал живота си

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики отново призова държавата да предприеме спешни ремонти на опасните пътни участъци след тежките катастрофи през уикенда.

В ефира на bTV тя се обърна към премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев с настояване да бъдат осигурени средства за подмяна на настилката там, където асфалтът е силно износен и вече е изчерпал експлоатационния си живот.

Според Русинова е недопустимо определени пътни участъци да остават без основен ремонт с години.

„Има участъци в България, в които и с обикновени обувки ще се подхлъзнете, пък какво остава за шофьорите?! Пътищата ни са превърнати в бунища, отвратителни са“, заяви тя.

Русинова подчерта, че поведението на водачите остава сериозен проблем, но състоянието на пътната инфраструктура също е сред факторите, допринасящи за тежките произшествия.

Призивът ѝ идва след поредните трагични инциденти по пътищата, при които само за едно денонощие загинаха девет души.