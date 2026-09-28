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Какво знаем за антитерористичната операция край RAF Fairford

Какво знаем за антитерористичната операция край RAF Fairford

Сапьори проверяват подозрителни автомобили, докато около 85 домакинства остават евакуирани.

Петима мъже са арестувани в близост до военновъздушната база RAF Fairford в западната част на Англия по подозрение за престъпления, свързани с взривни вещества и подготовка на терористичен акт.

Инцидентът доведе до мащабна полицейска операция край село Whelford в Глостършър, на около три километра югоизточно от базата.

Полицията е получила сигнал около 00:45 часа местно време в неделя за три подозрителни превозни средства, които се движат в посока към RAF Fairford. Малко по-късно петима мъже са били задържани в района.

Първоначално те са арестувани по подозрение за нарушения на закона за взривните вещества, а впоследствие и по подозрение за подготовка на терористичен акт.

Самоличността на задържаните не е разкрита, а те остават в ареста, докато разследването продължава.

На място е изпратен и екип за обезвреждане на взривни устройства, който проверява няколко превозни средства. Около тях е създаден 400-метров периметър за сигурност.

Въздушни кадри от района показват дистанционно управляван робот, който се приближава до два бели микробуса, спрели в гориста местност. Полицията обаче не е потвърдила официално дали машината е използвана за проверка за експлозиви.

Разследването се води от британската служба за борба с тероризма. По информация на BBC операцията не е започнала вследствие на предварително разузнавателно предупреждение.

Около 85 домакинства в района са били евакуирани като предпазна мярка. На хората е било съобщено, че няма да могат да се приберат по домовете си през нощта, а местните власти са организирали временно настаняване за онези, които няма къде другаде да отидат.

Местна жителка разказа пред BBC, че именно тя е подала сигнал, след като забелязала три паркирани микробуса и група маскирани мъже в близост до базата.

"Просто трябваше да облечем каквото намерим и да тръгнем. Не знаехме нищо", разказа друга евакуирана жена.

Американските военни съобщиха, че работят в тясно сътрудничество с британските власти, за да гарантират сигурността на военнослужещите, техните семейства и местното население.

RAF Fairford е една от ключовите бази, използвани от Военновъздушните сили на САЩ във Великобритания. Тя има дълга история на американско военно присъствие и през последните десетилетия е била използвана за операции с тежки бомбардировачи.

Базата е служила и като изходен пункт за американски военни операции срещу Иран през настоящата година.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че арестуваните са възнамерявали да причинят "големи щети" и че властите са ги наблюдавали от известно време.

Британските власти обаче засега не са обявили официално каква точно е била предполагаемата цел на задържаните и дали има връзка между случая и Иран.

Разследването продължава, а засиленото полицейско присъствие около RAF Fairford се очаква да остане в следващите дни.

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