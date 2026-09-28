Ново заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани
Очаква се съдът да изслуша вещи лица, изготвили експертизи по случая
Поредно заседание по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова ще се проведе днес в Кочани. Очаква се съдът да изслуша вещи лица, изготвили експертизи по случая.
Михайлова е подсъдима във връзка с тежка катастрофа, при която е загинал човек. Самата тя също е пострадала при инцидента.
Заради продължаващото дело младата жена има забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Според предоставената информация необходимото ѝ лечение не може да бъде осигурено там.
На предишното заседание Михайлова заяви, че се надява процесът срещу нея да продължи справедливо.
Очаква се и днес в съда в Кочани да присъстват български депутати.