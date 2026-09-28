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Ново заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани

Ново заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани

Очаква се съдът да изслуша вещи лица, изготвили експертизи по случая

Поредно заседание по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова ще се проведе днес в Кочани. Очаква се съдът да изслуша вещи лица, изготвили експертизи по случая.

Михайлова е подсъдима във връзка с тежка катастрофа, при която е загинал човек. Самата тя също е пострадала при инцидента.

Заради продължаващото дело младата жена има забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Според предоставената информация необходимото ѝ лечение не може да бъде осигурено там.

На предишното заседание Михайлова заяви, че се надява процесът срещу нея да продължи справедливо.

Очаква се и днес в съда в Кочани да присъстват български депутати.

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