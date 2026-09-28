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Марш в Скопие в подкрепа на осъдените бивши лидери на АОК

Марш в Скопие в подкрепа на осъдените бивши лидери на АОК
АП/БТА

На 16 септември те получиха присъди за военни престъпления от Специализирания съд за Косово в Хага

Протестен марш в подкрепа на бившите лидери на Армията за освобождение на Косово Хашим Тачи, Якуп Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими се проведе в неделя в Скопие.

Шествието започна от площад "Скендербег", като сред участниците беше и лидерът на Демократичния съюз за интеграция Али Ахмети. Организаторите призоваха към марша да се присъединят ветерани, семейства на загинали, студенти, преподаватели и представители на албански политически партии.

Темата предизвика и политически спор в Северна Македония. От ВЛЕН заявиха, че запазват положителната си оценка за борбата на АОК, но обвиниха ДСИ, че използва случая за партийни цели.

На 16 септември съдът в Хага призна четиримата за виновни за военни престъпления, включително незаконно задържане, жестоко отношение, изтезания и убийства. Тачи и Красничи получиха по 25 години затвор, Весели - 18, а Селими - 13 години. Те бяха оправдани по обвиненията за престъпления срещу човечеството.

Защитата на четиримата започна процедура по обжалване на присъдите.

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