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Икономика

Горивата поевтиняха след седмици на ръст, дизелът с най-голям спад

Горивата поевтиняха след седмици на ръст, дизелът с най-голям спад

На месечна база обаче повечето горива остават значително по-скъпи

Цените на основните горива в България тръгнаха надолу през изминалата седмица след период на постепенно поскъпване, показват данните на платформата „Фюело“. На месечна база обаче повечето горива остават значително по-скъпи.

Най-масовият бензин А95 е поевтинял средно с 0,01 евро за литър, или с 0,59% за седмица. Спрямо преди месец обаче цената му е с 0,10 евро по-висока, което представлява ръст от 6,33%.

При бензин А98 премиум седмичното понижение също е с 0,01 евро за литър, или 0,52%. За последния месец горивото е поскъпнало с 0,10 евро, или 5,56%.

Най-осезаем спад през седмицата има при дизела – с 0,03 евро за литър, или 1,53%. На месечна база обаче той остава с 0,10 евро по-скъп, което е увеличение от 5,46%.

Цената на пропан-бутана остава без промяна през седмицата – 0,69 евро за литър. За месец поскъпването е с 0,04 евро, или 6,15%.

Единствено метанът продължава да поскъпва и през последната седмица. Средната му цена се е увеличила с 0,06 евро за килограм, или 4,29%. За месец ръстът достига 10,61%, или 0,14 евро за килограм.

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