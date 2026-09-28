Задържаха марихуана за над 460 000 евро на „Капитан Андреево“

Голямо количество марихуана е задържано на „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Случаят е от 24 септември, когато на пункта е пристигнал влекач с полуремарке с турска регистрация. Турският гражданин зад волана е заявил, че превозва авточасти и стоманени изделия от Чехия за Турция.

При извършената след анализ на риска митническа проверка, включително с рентген, са установени необичайни плътности в товарното помещение. Последвалият оглед е разкрил чанти с 53 прозрачни пресовани полиетиленови пакета, съдържащи марихуана.

Общото бруто тегло на наркотика е 57,040 кг, а стойността му по цени за нуждите на съдебната система възлиза на 466 625 евро.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.