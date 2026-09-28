Новини
Търси
Подкаст
Общество

Полицай пострада при проверка на автомобил, шофьорът се опита да избяга

Полицай пострада при проверка на автомобил, шофьорът се опита да избяга
БТА

При опита за бягство полицаят е получил охлузно нараняване, определено като лека телесна повреда

При проверка на автомобил в района на село Невестино е пострадал пътен полицай, съобщават от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

Инцидентът е станал на 27 септември. При проверката на фирмен лек автомобил пътните полицаи установили, че 48-годишният водач е неправоспособен.

С него е пътувал управителят на фирмата - собственик на превозното средство. След като разбрал, че регистрационните табели предстои да бъдат свалени, той направил опит да поеме управлението на автомобила и да избяга.

При опита е нанесено охлузно нараняване, определено като лека телесна повреда, на единия от полицаите, уточняват от пресцентъра.

По случая е образувано бързо полицейско производство, а за инцидента е уведомена прокуратурата. Собственикът на фирмата е задържан.

Още по темата

Бой и масов конфликт: Около 100 души се събраха за саморазправа в Ботевград

Бой и масов конфликт: Около 100 души се събраха за саморазправа в Ботевград

43-годишен мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

43-годишен мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

64-годишен е задържан след побой над жена в Монтанско

64-годишен е задържан след побой над жена в Монтанско

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

20-годишен мъж почина след тежка катастрофа край Брезница

20-годишен мъж почина след тежка катастрофа край Брезница

Тежка катастрофа в София: Кола се озова между два тролея

Тежка катастрофа в София: Кола се озова между два тролея

„Висши духове“ и психоактивни вещества: Какво стои зад акцията на ДАНС и МВР

„Висши духове“ и психоактивни вещества: Какво стои зад акцията на ДАНС и МВР

Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

Иван Шишков: Хасковска област има сериозен демографски проблем

Иван Шишков: Хасковска област има сериозен демографски проблем

Водещи

Сигнал до МВР поставя въпроси за разходването на партийната субсидия от Радостин Василев и МЕЧ

Сигнал до МВР поставя въпроси за разходването на партийната субсидия от Радостин Василев и МЕЧ

Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно

Счупено предно стъкло принуди пътнически самолет да кацне аварийно

  • Преди 5 минути
20-годишен мъж почина след тежка катастрофа край Брезница

20-годишен мъж почина след тежка катастрофа край Брезница

Албания е най-бързо развиващата се туристическа дестинация в света

Албания е най-бързо развиващата се туристическа дестинация в света

  • Преди 20 минути
Меердинк донесе първата победа на Шави начело на Нидерландия

Меердинк донесе първата победа на Шави начело на Нидерландия

  • Преди 22 минути
Тежка катастрофа в София: Кола се озова между два тролея

Тежка катастрофа в София: Кола се озова между два тролея

  • Преди 26 минути
Папа Лъв XIV пристигна в Мец, ще говори за обединена Европа и мира

Папа Лъв XIV пристигна в Мец, ще говори за обединена Европа и мира

  • Преди 30 минути
За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

  • Преди 35 минути
„Висши духове“ и психоактивни вещества: Какво стои зад акцията на ДАНС и МВР

„Висши духове“ и психоактивни вещества: Какво стои зад акцията на ДАНС и МВР

Свалиха имунитета на Петер Мадяр заради хвърлен в Дунав телефон

Свалиха имунитета на Петер Мадяр заради хвърлен в Дунав телефон

  • Преди 37 минути
Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

Михаела Доцова пред ученици в Монтана: Северозападът има добри условия за образование

  • Преди 38 минути
Иван Шишков: Хасковска област има сериозен демографски проблем

Иван Шишков: Хасковска област има сериозен демографски проблем

  • Преди 54 минути
Катастрофа край Разград - има пострадали младежи

Катастрофа край Разград - има пострадали младежи

Четирима пострадаха при катастрофа между такси и лек автомобил в Стара Загора

Четирима пострадаха при катастрофа между такси и лек автомобил в Стара Загора

Опозицията в Северна Македония обвини Мицкоски, че е унижил страната с речта си пред ООН

Опозицията в Северна Македония обвини Мицкоски, че е унижил страната с речта си пред ООН

  • Преди 1 час