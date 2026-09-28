Полицай пострада при проверка на автомобил, шофьорът се опита да избяга

При проверка на автомобил в района на село Невестино е пострадал пътен полицай, съобщават от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

Инцидентът е станал на 27 септември. При проверката на фирмен лек автомобил пътните полицаи установили, че 48-годишният водач е неправоспособен.

С него е пътувал управителят на фирмата - собственик на превозното средство. След като разбрал, че регистрационните табели предстои да бъдат свалени, той направил опит да поеме управлението на автомобила и да избяга.

При опита е нанесено охлузно нараняване, определено като лека телесна повреда, на единия от полицаите, уточняват от пресцентъра.

По случая е образувано бързо полицейско производство, а за инцидента е уведомена прокуратурата. Собственикът на фирмата е задържан.