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Кристиан Вигенин: Не е целесъобразно България да се изолира от общите европейски позиции за Украйна

Кристиан Вигенин: Не е целесъобразно България да се изолира от общите европейски позиции за Украйна

Вигенин разкритикува Министерството на външните работи за начина, по който е комуникирана българската позиция

Спорът около позицията на България за войната в Украйна е излишен, а страната ни не трябва да се изолира от общите позиции на Европейския съюз. Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин пред NOVA NEWS.

„Страната ни има по-различна позиция, опитва се да формира по-различен тип послания, които смята, че са важни за решаването на конфликта, но не е целесъобразно да се изолираме от общите европейски позиции“, посочи той.

Вигенин разкритикува Министерството на външните работи за начина, по който е комуникирана българската позиция. Според него напрежението е можело да бъде избегнато, ако ведомството предварително е дало ясно обяснение.

Евродепутатът защити тезите, изложени от президента Илияна Йотова пред Общото събрание на ООН. По думите му тя е представила различен подход за търсене на изход от войната.

„С тази декларация няма да спрем войната, просто още веднъж казваме колко е лоша Русия. И това не е работещ подход“, заяви Вигенин.

Той коментира и президентската институция, като изрази мнение, че опитът на Йотова във външната политика, европейските въпроси и комуникацията с гражданите може да допринесе за работата ѝ.

Вигенин: Северна Македония трябва да изпълни поетите ангажименти

След участието си в заседанието на Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония в Скопие Вигенин заяви, че според впечатленията му властите в страната все повече осъзнават необходимостта от изпълнение на поетите ангажименти по пътя към ЕС. Сред тях той открои включването на българите в Конституцията.

Евродепутатът съобщи, че е поставил и случая с Ива Михайлова, като е акцентирал върху здравословния и хуманитарния аспект.

„На първо място трябва да помислим за човека Ива Михайлова и как тя да не бъде инвалидизирана, какъвто е рискът“, заяви той.

Вигенин отправи критики и към премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, като го обвини, че с политиката си забавя европейската интеграция на страната.

Според евродепутата изпълнението на поетите ангажименти няма да застраши македонската идентичност, а би подобрило отношенията със София и би отворило пътя на Северна Македония към ЕС.

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