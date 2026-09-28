Четирима пострадаха при катастрофа между такси и лек автомобил в Стара Загора

След сблъсък между лек автомобил и такси в Стара Загора четирима души са били прегледани в болница, съобщиха от МВР.

Произшествието е станало на 25 септември около 14:55 часа на кръстовището на улиците „Капитан Петко Войвода“ и „Никола Икономов“.

По първоначална информация 50-годишният шофьор на единия автомобил е предприел ляв завой, без да пропусне идващото насреща такси, което се е движело направо. Така се е стигнало до сблъсък между двете превозни средства.

При сблъсъка са пострадали четирима души - 48-годишният таксиметров шофьор, 48-годишна жена, пътувала в таксито, както и 45-годишна жена и 7-годишно момче от другия автомобил.

Екип на Центъра за спешна медицинска помощ е транспортирал четиримата до болница в Стара Загора. След извършените прегледи те са освободени, като няма опасност за живота им.

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол са отрицателни.

По случая са съставени акт за установяване на административно нарушение и протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадали лица.