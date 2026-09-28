За трети ден: Спряха полетите на летището в италианския град Катания заради пепел от Етна

Полетите от и до летището в италианския град Катания ще останат преустановени за трети пореден ден заради вулканична пепел, изхвърлена от Етна. Това съобщи операторът на сицилианското летище, цитиран от Ройтерс.

Според последната информация всички полети са спрени до 23:59 часа българско време днес. Катания е петото най-натоварено летище в Италия по брой обслужени пътници.

Пътниците са призовани да проверят предварително актуалния статус на полетите си при съответните авиокомпании, преди да потеглят към летището. От оператора посочват, че при промяна на ситуацията ще бъдат публикувани допълнителни актуализации.

Етна е най-високият и най-активният вулкан в Европа и периодично създава проблеми за въздушния трафик в района на Катания. През това лято изхвърлянето на вулканична пепел е особено интензивно, което вече засегна хиляди пътници в разгара на туристическия сезон.